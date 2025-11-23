En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El drama de hermanas que fueron atropellada por conductor de furgón que se dio a la fuga

El drama de hermanas que fueron atropellada por conductor de furgón que se dio a la fuga

Las autoridades continúan buscando al conductor que huyó tras el atropello, mientras una de las mujeres avanza en su proceso de recuperación. Esta es la historia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de nov, 2025
