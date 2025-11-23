El drama de hermanas que fueron atropellada por conductor de furgón que se dio a la fuga

María Paula Rey, una joven de 28 años, sobrevivió a un trágico accidente en el que ella y su hermana fueron arrolladas por el conductor de un furgón que luego huyó. A pesar de la gravedad del hecho, su historia se ha transformado en un símbolo de esperanza. Tras semanas conectada a máquinas, múltiples cirugías y un pronóstico reservado que ofrecía pocas posibilidades, María Paula fue dada de alta. Su recuperación, que avanza paso a paso, es considerada por su familia como un verdadero milagro.



Las autoridades continúan con la búsqueda del conductor responsable, quien huyó tras el accidente en Fusagasugá, Cundinamarca, y aún permanece prófugo de la justicia. Mientras avanza el proceso legal, la batalla más importante se vive en el hogar de María Paula. A pesar de las graves lesiones, ella regresó a casa con una gran sonrisa, lista para iniciar un largo, pero sorprendente, proceso de rehabilitación.



La milagrosa recuperación de María Paula Rey

De acuerdo con los reportes, la gravedad del accidente era extrema, pues los médicos no daban esperanzas de vida a María Paula debido a la severidad de sus heridas. Su vida se transformó en semanas críticas, entre cirugías y exámenes médicos que la familia ha descrito como "la peor batalla que han enfrentado". El golpe fue especialmente severo en la parte de su cabeza. Su hermana, Karen Rey Pardo, relató a Noticias Caracol el desalentador panorama que les habían presentado los especialistas: "El neurocirujano nos dijo 'Ella no va a volver a hablar y si dice una primera palabra va a ser dentro de 6 meses'".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, desafiando todos los pronósticos, María Paula volvió a hablar. Esta recuperación ocurrió en un tiempo que ni siquiera los especialistas creían posible, algo que para su familia representa una intervención divina. “Ahorita verla realmente ha sido Dios. Nosotros somos una familia muy unida, gracias a Dios, y creemos en los milagros. Mi hermana es un milagro”, expresó la hermana.

A pesar de que el camino de la recuperación apenas comienza, la imagen actual de María Paula Rey, sonriendo, es la prueba viva de su lucha. La familia afirma, que cada movimiento, cada palabra y cada paso son un avance significativo que los acerca a la mujer trabajadora de 28 años que era antes del accidente.



En medio de esta lucha por la vida, los seres queridos de María Paula también afrontan la indignación causada por la irresponsabilidad del conductor que, tras arrollarlas, solo huyó del lugar. Su mensaje para la comunidad es un llamado urgente a la conciencia y a la justicia, recordando la crueldad de ese abandono. “Imagínate que hubiera sido en una carretera sola, se nos mueren las dos. No paró, hizo omisión, y eso es lo que nos queda en el corazón, realmente, de tristeza”, lamentó Karen Rey.



Actualmente, las autoridades competentes están avanzando en las labores para la ubicación y captura del conductor responsable. Mientras que María Paula sigue con su proceso de rehabilitación, que aunque es paso a paso, lo hace por ella, por los suyos y, sobre todo, por su hija.

Publicidad

La omisión de socorro, consagrada en el artículo 131 del Código Penal colombiano, se considera delito cuando una persona que presencia una situación de grave peligro para la vida o la salud de otra, y teniendo la capacidad de ayudar o al menos alertar a las autoridades, decide no hacerlo.

Esta falta, que puede darse tanto por no intervenir físicamente como por no informar a las autoridades, se castiga con penas de 32 a 72 meses de prisión. En el contexto de accidentes de tránsito, la omisión de socorro es especialmente relevante, si el conductor responsable huye del lugar para evadir su responsabilidad, puede ser juzgado por este delito, e incluso enfrentar consecuencias agravantes si la falta de auxilio ocasiona lesiones severas o la muerte de la víctima.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL