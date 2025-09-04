Publicidad

Galán rechaza disturbios frente a U. Nacional y envía miembros del UNDMO: "Eso no es protesta"

Galán rechaza disturbios frente a U. Nacional y envía miembros del UNDMO: "Eso no es protesta"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó a personas que estaban empleando artefactos explosivos durante manifestaciones este jueves 4 de septiembre.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:39 p. m.
Encapuchados lanzan artefactos explosivos durante manifestación.
Redes sociales