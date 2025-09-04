Galán rechaza disturbios frente a U. Nacional y envía miembros del UNDMO: "Eso no es protesta"

En la tarde de este jueves el tráfico de Bogotá se vio afectado por manifestaciones. La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que el primer hecho relevante se presentó en la Avenida NQS con calle 45 en el sentido Norte - Sur, frente a la Universidad Nacional. Los encargados de TransMilenio cerraron la estación e iniciaron el contraflujo de los buses, afectando a los usuarios en plena hora pico. En varios videos compartidos por usuarios en redes sociales se ve la presencia de varios encapuchados.

Varios testigos de la situación indicaron que los encapuchados emplearon artefactos explosivos improvisados y bombas incendiarias. Se afirmó que apuntaron con elementos contundentes contra funcionarios del distrito y ciudadanos, quienes se refugiaron en el campus universitario. El alcalde d Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los actos de violencia y confirmó que "uniformados de la UNDMO intervinieron para recuperar el orden en inmediaciones de la Universidad Nacional".

Lo que sucedió hoy a las afueras de la Universidad Nacional no es ningún tipo de manifestación, es violencia y no debe tener espacio en Bogotá. Por eso, ordené a la @PoliciaBogota intervenir para recuperar el orden. pic.twitter.com/U372do2c8b — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 4, 2025

