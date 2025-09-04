Movilidad en Bogotá EN VIVO este jueves: manifestación en Universidad Nacional afecta TransMilenio

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que se presenta una manifestación en la Avenida NQS con calle 45 en el sentido Norte - Sur, frente a la Universidad Nacional. Los buses de TransMilenio cerraron la estación e iniciaron el contraflujo de los buses, afectando a los usuarios en plena hora pico. En varios videos compartidos por usuarios en redes sociales, se ve la presencia de varios encapuchados.

6 p. m. Rutas alternas

La Secretaría de Movilidad informó que estas son las rutas alternas por la manifestación: