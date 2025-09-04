Publicidad

BOGOTÁ / Movilidad en Bogotá EN VIVO este jueves: manifestación en Universidad Nacional afecta TransMilenio

Movilidad en Bogotá EN VIVO este jueves: manifestación en Universidad Nacional afecta TransMilenio

Los buses de TransMilenio cerraron la estación e iniciaron el contraflujo de los buses. Así está la situación.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:25 p. m.
Manifestaciones en la Nacional
Manifestaciones en la Nacional.
