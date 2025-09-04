Movilidad en Bogotá EN VIVO este jueves: manifestación en Universidad Nacional afecta TransMilenio

Publicidad
La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que se presenta una manifestación en la Avenida NQS con calle 45 en el sentido Norte - Sur, frente a la Universidad Nacional. Los buses de TransMilenio cerraron la estación e iniciaron el contraflujo de los buses, afectando a los usuarios en plena hora pico. En varios videos compartidos por usuarios en redes sociales, se ve la presencia de varios encapuchados.
La Secretaría de Movilidad informó que estas son las rutas alternas por la manifestación: