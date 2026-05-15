Amiga de Yulixa Toloza, desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá, revela nuevos detalles

El paradero y la suerte de Yulixa Toloza es una cuestión incierta desde que desapareció el miércoles 13 de mayo en Bogotá. Las autoridades investigan para poder reconstruir los hechos con exactitud y poder establecer su paradero. La visión de esta mujer en mal estado de salud es lo último que tuvieron sus amigas de ella, que hoy viven en incertidumbre. Yuri Paola Mora es una de las personas que buscó a Yulixa a realizarse un procedimiento en el sur de la ciudad.



Mora, después de más de 24 horas de la desaparición, señala que las autoridades no les han dicho nada tras revisar unas cámaras de seguridad. En el metraje, cuenta ella, vieron el momento exacto de la salida de su amiga del centro estético Beauty Láser L. M. a las 7:20 p. m. Hasta ahora, han buscado en hospitales y EPS para verificar si está internada.

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“Hay muchas conocidas que se hicieron procedimientos. Una de mis amigas se operó hace dos años con ellos”, recordó Mora en entrevista con Noticias Caracol.

La mujer relató que ella y sus conocidas se desempeñan en el área de belleza, donde se conoció por el voz a voz la existencia del establecimiento. Fue así que Yulixa quiso ir a este centro estético, ubicado en el barrio Venecia de Tunjuelito, para que le hicieran una lipólisis con láser para extraer la grasa localizada. El procedimiento tenía que durar dos horas, pero informaron de su salida cinco horas después; a la 1:30 p. m.



Quien fue hasta el lugar fue otra amiga llamada Amalia. Ella manifiesta que encontró a Yulixa reposando y con dificultades respiratorias. Los trabajadores del establecimiento explicaron, ante el estado de salud de la paciente, que dichas condiciones era normales y se debían a los efectos de la anestesia. A las 4:00 p. m. el centro estético recomendó a Amalia que trajera pertenencias de Tolosa al lugar, pues decidieron pagarle una habitación, por lo que a mujer se retiró.



Los nuevos detalles del caso de Yulixa Toloza

Mora relata que alrededor de las 7:40 p. m., ella y Amalia se comunicaron con la dueña de la estética para decirle que ya iban de camino para entregarle sus pertenencias y visitarla. La mujer del otro lado de la línea respondió a su interlocutora que ya no era necesario, pues Yulixa se había quedado dormida. “Nosotros quedamos un poquito preocupados por la condición en la que salió después de la cirugía”, confesó.



La dueña les manifestó que ya no se encontraba en la estética, por lo que nadie les podría abrir. De todas formas las amigas de Yulixa insisiteron en entrar. “Le avisamos que ya habíamos llegado y pasaron como 30 minutos cuando ella nos manifestá que Yulixa había solicitado irse a su casa a las 7:20 p. m. y que ellos le pidieron un carro, la subieron y se vino para su lugar de vivienda, al que ella nunca llega”. Pero ante la falta de pruebas, las mujeres empezaron a presionar porque estaban asustadas de que algo hubiera pasado.



Según Mora, tres o cuatro personas trabajaban en el establecimiento, cuya propietaria fue identificada como María Fernanda Delgado. La mujer cuenta que su amiga tuvo que ser valorada y pasó por unos exámenes de rutina que determinaban si era apta para el proceso.



“Empezamos a golpear las puertas, a pegarles patadas a las puertas. Ella dejó de respondernos y ellos manipularon el celular de nuestra amiga como para despistarnos y demás”, señaló.

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En medio de la preocupación sus amigos empezaron a llamar y escribir al número de ella. “Nos contestó en tres ocasiones y la última vez nos dijo que la habían llevado al Hospital de Meissen”.

María Paula Rodríguez Rozo

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