¿Qué es la lipólisis láser, el procedimiento al que se sometió Yulixa Toloza antes de desaparecer?

Autoridades en Bogotá continúan con la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que ingresó a un centro estético del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para practicarse un procedimiento estético. El caso abrió preguntas sobre el paradero de la paciente. quien habría permanecido varias horas en delicado estado de salud en el establecimiento Beauty Láser M. L., antes de desaparecer, lo que también dejaría dudas sobre las condiciones en las que operaba el centro, el cual fue señalado por presuntas irregularidades sanitarias y administrativas.

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Yuri Paola Mora, amiga de la desaparecida, relató que la mujer entró a las 8:00 a. m. a las instalaciones y supieron de ella nuevamente cerca de la 1:00 p .m., cuando le comunicaron que su amiga ya había salido del procedimiento. Pero cuando Yuri vio a Yulitza, la encontró "muy mal" y estaba pálida. "Sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo. Le soltaron un poquito la faja, pero igual ella seguía con los mismos síntomas. Así estuvo como hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos".

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Al ver el grave estado de salud, que incluso quedó grabado en video, los amigos de Yulitza decidieron que era mejor pagar una habitación en el centro de estética. A las 7:00 p. m., Yuri volvió al recinto para darle ropa y alimento y señaló que estuvo escribiéndole al celular del establecimiento que estaban en el lugar. "Lo que ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa. ¿En qué condiciones la sacaron? Nosotros no sabemos”, dijo Yuri.



Testigo asegura que Yulixa Toloza fue sacada inconsciente del centro estético

La investigación dio un giro luego de que un testigo afirmara haber visto a dos hombres trasladando a una mujer con características similares a las de Yulixa durante la madrugada. Según su relato, la víctima parecía estar inconsciente mientras era llevada hacia un vehículo. La mujer que vio el testigo estaba "como si los estuviera abrazando y los arrastraba. Los pies de la muchacha se le quedaban atrás y la jalaban y la jalaban. La metieron al carro. Entró un muchacho, después metieron a la señora y lo que me impresionó fue que cuando la vi que salía estaba demasiado blanca la piel y los labios como morados".



Información recopilada por las autoridades indica que uno de los hombres podría ser el esposo de la propietaria del establecimiento y el otro un empleado del sitio. Además, investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad que mostrarían movimientos sospechosos en las horas posteriores a la desaparición. Otro elemento que llamó la atención de la Policía fue la presunta salida de maletas del establecimiento antes de los operativos. Según versiones preliminares, allí podría haberse transportado el DVR de las cámaras de seguridad y dinero en efectivo.

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La Alcaldía Local de Tunjuelito informó que el establecimiento no tendría registro vigente en Cámara de Comercio y que funcionarios de la Secretaría de Salud no lograron ingresar en dos ocasiones para verificar documentación y condiciones sanitarias. Además, las autoridades investigan si dentro del inmueble se realizaban intervenciones estéticas sin los protocolos exigidos por la normativa colombiana, pues durante las inspecciones también fue encontrada otra mujer que permanecía encerrada en recuperación tras un procedimiento.



¿Qué es la lipólisis láser, el procedimiento al que se sometió Yulixa Toloza?

La intervención a la que se sometió Yulixa Toloza corresponde a una lipólisis láser, un procedimiento estético utilizado para reducir acumulaciones de grasa localizada mediante energía láser. De acuerdo con la Cleveland Clinic, este tratamiento puede ser mínimamente invasivo o no invasivo y se utiliza principalmente para moldear zonas del cuerpo como abdomen, brazos, muslos, espalda y cintura. La clínica explica que, en el caso de la lipólisis láser mínimamente invasiva, el procedimiento requiere pequeñas incisiones en la piel para introducir una cánula y aplicar el láser sobre las células grasas. Posteriormente, la grasa es absorbida mediante un sistema de succión.

La institución médica explica que la intervención, que suele durar cerca de una hora, normalmente se realiza con anestesia local, aunque en algunos casos cuando no es invasiva "no requiere anestesia, ya que no realiza inciciones" y que, aunque es considerada segura cuando se practica en lugares adecuados y por especialistas, puede generar complicaciones como inflamación, hematomas, sangrado, acumulación de líquidos y problemas derivados de la anestesia.

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Precisamente sobre esos riesgos, la Dra. María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, advirtió en Noticias Caracol que este tipo de procedimientos deben realizarse únicamente en clínicas habilitadas y con equipos preparados para responder ante emergencias. "Esta paciente tiene muchos más riesgos porque no se está realizando el procedimiento en una clínica habilitada. Esto quiere decir que lo puede realizar - como se ha visto mucho - una esteticista, una instrumentadora o una enfermera. ¿Qué pasa? No cuentan con los equipos adecuados para manejar una complicación que, posiblemente, en este caso puede ser una sobredosis de anestésicos locales".

La doctora señaló además que la lipólisis láser no es un tratamiento menor, sino un procedimiento quirúrgico invasivo. "Este es un procedimiento médico quirúrgico invasivo en donde entran con líquidos por dentro del cuerpo, debajo de la piel, y pueden perforar - cuando no son manos expertas - el pulmón, o puede tener una complicación de intoxicación por anestésicos. Ninguna de las dos (complicaciones) se maneja en una institución pequeña ni en una sala de estética. Deben remitir de inmediato en una ambulancia a una clínica de nivel superior".

La especialista también insistió en que los pacientes deben verificar que quienes realizan estas intervenciones cuenten con autorización de la Secretaría de Salud y trabajen en instituciones habilitadas. "Lo ideal es hacerlo con un especialista que cuente con la autorización de la Secretaría de Salud".



El bajo costo del procedimiento llamó la atención

Según muestran las redes sociales de este lugar, la intervención tendría un valor aproximado de 3'650.000 pesos. La publicidad indicaba que el valor incluía lipólisis en tronco completo, lipotransferencia glútea, exámenes médicos, sedación, faja postoperatoria, controles médicos y 10 masajes posteriores a la cirugía. Además, ofrecían valoración gratuita y un procedimiento "sin dolor".

Para la médica consultada, esos costos pueden ser una señal de alerta sobre las condiciones en las que se realizan estas intervenciones. "Una cirugía realmente cuesta entre 15 a 20 millones de pesos, mínimo 12 millones, debe incluir: la clínica, anestesiólogo, el especialista y un seguro para contemplar complicaciones. Los costos deben ser muy sospechosos", concluyó.

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Mientras avanzan las investigaciones, familiares de Yulixa Toloza siguen buscando respuestas sobre lo ocurrido desde el momento en que ingresó al centro estético. Hasta ahora, no existe información oficial sobre su paradero.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co