Rescatan en Bogotá a dos perros que llevaban tres meses encerrados en un predio de Kennedy

Dos perros que permanecían confinados en una vivienda de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, fueron rescatados por las autoridades luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre las condiciones en las que se encontraban. Los animales, identificados como Max y Yuno, quedaron bajo protección del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad que confirmó afectaciones físicas y emocionales derivadas de la situación en la que vivían.

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El operativo fue realizado por la Policía de Carabineros en coordinación con el IDPYBA. Las autoridades llegaron hasta el inmueble tras recibir reportes relacionados con posibles casos de maltrato y abandono animal. Una vez en el lugar, profesionales evaluaron el estado de los perros y emitieron un concepto desfavorable que permitió su aprehensión preventiva.

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Perritos llevaban más de tres meses encerrados en localidad de Kennedy

De acuerdo con la información entregada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, los animales llevaban aproximadamente tres meses encerrados dentro del predio intervenido en Kennedy. Durante la inspección, los funcionarios evidenciaron que ambos perros presentaban bajo peso y lesiones en la piel.



Además de las afectaciones físicas, el personal encargado del procedimiento identificó alteraciones en el comportamiento de los caninos. Según el reporte oficial, Max y Yuno mostraban señales asociadas al miedo y al estrés, reflejadas en una actitud evasiva frente a las personas que participaron en el rescate.



Tras la valoración inicial, la Policía de Carabineros procedió con la aprehensión de los animales para garantizar su protección inmediata y evitar que continuaran expuestos a las mismas condiciones.



Max y Yuno ya iniciaron proceso de recuperación en Bogotá

Luego del procedimiento, los dos perros fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, donde actualmente reciben atención médica y acompañamiento especializado para avanzar en su recuperación.

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En ese lugar, profesionales veterinarios realizan exámenes clínicos para determinar el estado general de salud de los animales y definir el tratamiento que deberán seguir durante las próximas semanas. El proceso también incluye acompañamiento comportamental para ayudar a disminuir las secuelas emocionales causadas por el prolongado encierro.

¿Cómo denunciar maltrato animal en Colombia?

En Colombia, denunciar el maltrato animal es un deber ciudadano y un mecanismo clave para proteger la vida y el bienestar de los animales. La legislación reconoce a los animales como seres sintientes y establece rutas claras para reportar cualquier acto de crueldad, negligencia o abuso. Las autoridades recordaron que en Bogotá existen diferentes mecanismos para reportar situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la salud de los animales.

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Uno de ellos es la Línea de Emergencias 123, que funciona las 24 horas y recibe reportes relacionados con diferentes situaciones de riesgo, incluyendo casos de presunto maltrato animal. A través de este canal, operadores y autoridades coordinan la atención de las denuncias y determinan las acciones que deben adelantarse.

Las personas también pueden acudir directamente al punto de atención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ubicado en el edificio Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá. Allí es posible presentar denuncias acompañadas de fotografías, videos u otros elementos que sirvan como evidencia.

De igual forma, el Distrito tiene habilitado el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co para reportar casos relacionados con afectaciones físicas o psicológicas contra animales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co