Los cuadernos de las cuentas en centro estético Beauty Láser, donde desapareció Yulixa Toloza

Un testigo, dinero en efectivo, cámaras de seguridad, unos papeles y más detalles son los que giran en torno a la extraña desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años cuyo paradero es desconocido desde el 13 de mayo cuando fue a realizarse un procedimiento estético en Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá. Entre las investigaciones se encuentran los cuadernos de cuentas del centro estético.



Según el testigo, quien habló con Noticias Caracol, a la mujer de 52 años la sacaron inconsciente del lugar sobre las 7:23 de la noche. “Yo iba pasando con mi hijo y nos quedamos ahí mirando un carro que estaba ahí parqueado, pero nos impresionó mucho fue porque salían dos hombres con una señora, una señora vestida toda de negro con unos unas medias blancas y los tenis blancos. Entonces, me impactó fue porque el carro se movía para un lado y para el otro”, señaló.



El carro en el que se habrían llevado a Yulixa Toloza

La mujer que abrió el baúl del carro Chevrolet Sonic de placas terminadas en 40 sería una de las empleadas que al parecer pretendía llevar en el baúl a Yulixa. “Una muchacha altica, como cortita. Después cerró el baúl y fue cuando aparecieron dos hombres, todos de negro y la señora también estaba toda de negro y la arrastraban y ella estaba como cuando sacan un borracho, que no sabe ni dónde está parado y cada uno le tenía los brazos, ella como si los estuviera abrazando y los arrastraba y los arrastraba, pero los pies de la muchacha se le quedaban atrás y entonces la jalaban y la jalaban. La metieron al carro”.

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Estos sujetos serían el esposo de la propietaria del negocio y un empleado. Otra mujer conducía el carro que salió por la autopista Sur y hacia el norte de Bogotá. Este fue el último rastro de Yulixa porque en las grabaciones de las cámaras del sector se evidencia que una hora antes de sacar a la mujer del establecimiento comercial, al parecer, la propietaria de Beauty Láser, identificada como María Fernanda Delgado, salió con los que serían sus hijos y llevando algunas maletas.



Las ganancias de Beauty Láser, centro estético donde desapareció Yulixa Toloza

Se desconoce hacia dónde se fueron y cuál es el destino final de Yulixa. En el sitio hallaron algunos cuadernos donde llevaban las cuentas de los posibles pacientes. Algunos cancelaban de 3.000.000 a 5.000.000 de pesos por procedimiento. El mes pasado, se supo, hubo entradas por más de 60 millones de pesos. Siempre trataron de manejar esos ingresos en efectivo y por eso tenían una caja fuerte en el tercer piso.

La investigación continúa. El objetivo de las autoridades es encontrar a Yulixa y ojalá capturar a los señalados responsables antes que huyan hacia su país de origen, Venezuela.



Noticias Caracol conoció que dicho vehículo en el que se habrían llevado a Yulixa Toloza fue visto el jueves hacia la 1:30 de la tarde en la avenida Boyacá con calle 26 y se dirigía hacia el sur de la ciudad.



Mientras tanto, se conoció que el centro estético en el que se encontraba Yulixa Toloza antes de desaparecer fue sellado por la Secretaría de Salud, ya que el establecimiento comercial no contaba con los permisos para realizar procedimientos estéticos.



¿Qué se sabe sobre Beauty Láser?

Sobre el centro estético Beauty Láser M. L., Noticias Caracol conoció que estuvo operando desde hace seis meses en Venecia, ya que antes prestaba servicios en la localidad de Kennedy.

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De acuerdo con la investigación de la Sijín, el lugar era ofrecido como una “casa de recuperación” para personas que querían realizarse procedimientos estéticos y allí los pacientes tendrían las condiciones necesarias para recuperarse tras las cirugías.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL