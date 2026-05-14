Secretaría de Salud habló de clínica estética donde asistió Yulitza Toloza: "No tiene autorización"

La Secretaría de Salud de Bogotá, a través de un comunicado, habló sobre el centro de estética Beauty Láser M. L., lugar al que asistió Yulitza Toloza, la mujer de 52 años que se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles. Toloza llegó a este sitio para realizarse una lipólisis láser. Además, las autoridades reportaron el rescate de otra mujer de 34 años dentro de ese mismo establecimiento ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá.



Secretaría de Salud de Bogotá dijo que centro de estética Beauty Láser "no cuenta con autorización"

Según la Secretaría de Salud, el lugar "no cuenta con autorización" para prestar este tipo de procedimientos. "Tras las verificaciones adelantadas por los equipos técnicos de la entidad, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal".

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“El compromiso de la Secretaría Distrital de Salud es proteger la vida y la salud de las personas. Desde el momento en que conocimos este caso activamos nuestras acciones de inspección, vigilancia y control y mantenemos articulación permanente con las autoridades competentes”, sostuvo el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont. La Secretaría Distrital de Salud aseguró que, una vez la Personería autorice el ingreso al establecimiento, "se procederá con la verificación de las condiciones sanitarias y la aplicación de las medidas correspondientes contempladas en la normatividad vigente".

“Es muy importante que las personas verifiquen antes de realizarse cualquier procedimiento estético si el establecimiento está autorizado y habilitado para prestar ese servicio. En Bogotá esta información puede consultarse directamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud”, agregó el secretario Distrital de Salud.



📢@SectorSalud activó acciones de inspección, vigilancia y control frente al caso de una mujer de 52 años que, según denuncia de allegados, desapareció tras procedimiento en centro estético en el sector de Venecia. Se evidenció que el lugar no tiene autorización para prestar… pic.twitter.com/16wmiVNXhy — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 14, 2026

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¿Cómo saber si un centro de estética es seguro?

La Secretaría de Salud enfatizó a los bogotanos que "en https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Prest_Cirugia_Plastica.pdf la ciudadanía puede consultar el listado de IPS y centros estéticos autorizados, así como los establecimientos que cuentan con concepto sanitario favorable para la prestación de servicios personales de belleza". Ante la situación relacionada con establecimientos estéticos que operan sin cumplir las normas o sin autorización, la Secretaría Distrital de Salud aseguró que ha intensificado el trabajo con la Secretaría Distrital de Gobierno para realizar operativos conjuntos, en especial en lugares donde se dificulta el acceso de las autoridades sanitarias.

"En lo corrido del año, la Secretaría Distrital de Salud ha realizado 129 operativos, 173 visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y ha aplicado 16 medidas sanitarias de seguridad en establecimientos objeto de seguimiento", agregó la entidad.



Lo que se sabe de la desaparición de Yulitza Toloza

El procedimiento al que fue sometida Yulitza se extendió por cuatro horas. En la noche del miércoles, sus familiares recibieron información de que había sido trasladada a la clínica Meissen, debido a que su estado era delicado tras la cirugía. Sin embargo, cuando llegaron al centro médico para llevarle ropa, el personal indicó que ella no estaba allí y que, según la versión entregada, se habría retirado del lugar por decisión propia. Ante esta situación, la familia regresó a su vivienda con la esperanza de encontrarla, pero no hubo rastro de ella. De inmediato, notificaron a las autoridades y volvieron al centro estético Beauty Láser M. L. Allí, según denunciaron, nadie les permitió el ingreso y continuaron insistiendo en que Yulitza había sido llevada a la clínica Meissen.

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En la mañana de este 14 de mayo, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Metropolitana llegaron al centro estético y tuvieron que ingresar por la fuerza para buscar a Yulitza. Durante la inspección, encontraron dentro del lugar a otra mujer que permanecía retenida en el segundo piso del edificio.

ÁNGELA URREA PARRA

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