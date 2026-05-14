¿Cuándo se acaban los trancones de la avenida 68? Así va la troncal de TransMilenio, según el IDU

El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, confirmó a través de un comunicado que el proyecto de la troncal de TransMilenio de la avenida 68 de Bogotá ya completó el 80,73 % de avance general de obra. “Buenas noticias para los bogotanos: por fin el corredor de la av. 68 llega al 80 % de obra, ¡seguimos avanzando!”, aseguró.



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Obra de la troncal de TransMilenio de la avenida 68 avanzó más del 80%

Agregó: "Este año, la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, es que ya tengamos TransMilenio conectando la av. Las Américas con la av. 68 hasta llegar al Grupo 5, que es el que queda en la 26, y de ahí conectar con la troncal de la 26 hasta la estación Museo Nacional". El IDU confirmó que antes de que termine 2026 se pondrán en servicio cinco de los nueve grupos que hacen parte de este corredor. La troncal de la avenida 68 tendrá una extensión superior a 17 kilómetros. Al concluir la obra, contará con cerca de 320 mil metros cuadrados de espacio público, 166 mil metros cuadrados de zonas verdes y 16,86 kilómetros de ciclorruta. En su área de influencia habrá 5.424 árboles, de los cuales 2.759 serán nuevos.

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Según el Instituto de Desarrollo Urbano, la troncal de la avenida 68 genera más de 4.800 empleos directos y hace parte de las obras que buscan mejorar la movilidad en Bogotá, ya que permitirá conectar el sur, el occidente y el norte de la ciudad. En enero de 2024, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibió el proyecto con un avance de obra del 42,57 %, lo que indica que en poco más de dos años se ha logrado un progreso cercano al 40 %.

A lo largo de sus más de 17 kilómetros, se construyen cerca de 320 mil metros cuadrados de espacio público, 166 mil metros cuadrados de zonas verdes y 16,86 kilómetros de ciclorruta. Además, el corredor contará con más de 5.424 árboles en su área de influencia, de los cuales 2.759 serán nuevos. También incluirá cerca de 53.962 metros cuadrados de jardinería y 242 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que ayudan al manejo del agua en la ciudad.



¿Cuáles grupos del corredor de la troncal de la 68 empezarán a funcionar en 2026?

Antes de que termine 2026, entrarán en funcionamiento más de la mitad de los tramos de la avenida 68, lo que permitirá una mejora en la movilidad de la ciudad:



Grupo 2: va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas (hoy, 85,45 % avance de obra)

va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas (hoy, 85,45 % avance de obra) Grupo 3: va desde la av. Las Américas a calle 13 (hoy, 86,71 % avance de obra)

va desde la av. Las Américas a calle 13 (hoy, 86,71 % avance de obra) Grupo 4: va desde la calle 13 a La Esperanza (hoy, 95,77 % avance de obra)

va desde la calle 13 a La Esperanza (hoy, 95,77 % avance de obra) Grupo 6: va desde la calle 46 a la calle 66 (hoy, 68,27 % avance de obra)

va desde la calle 46 a la calle 66 (hoy, 68,27 % avance de obra) Grupo 9: va desde la carrera 48 a carrera 9 (hoy, 83. 05 % avance de obra)

El IDU informó que, en los últimos dos años, el Distrito ha puesto en funcionamiento varias partes clave de los grupos de la avenida 68. Se trata de obras como puentes, estaciones y espacios de uso público que se entregan antes de que termine cada tramo completo. Con esta estrategia, cada avance del proyecto empieza a ser utilizado y aporta a la movilidad en la ciudad. Entre las estructuras que ya están en servicio se encuentran:



Grupo 2: puente vehicular de la calle 3 sobre la avenida 68, habilitado en octubre de 2024.

puente vehicular de la calle 3 sobre la avenida 68, habilitado en octubre de 2024. Grupo 3: puente peatonal en la avenida 68 con calle 9C, en operación desde marzo de 2025.

puente peatonal en la avenida 68 con calle 9C, en operación desde marzo de 2025. Grupo 5: puente vehicular occidental en la calle 26 con avenida 68, entregado en junio de 2024. En octubre de 2025 también entró en funcionamiento el puente curvo en este mismo punto, que ya es usado por buses duales de TransMilenio.

puente vehicular occidental en la calle 26 con avenida 68, entregado en junio de 2024. En octubre de 2025 también entró en funcionamiento el puente curvo en este mismo punto, que ya es usado por buses duales de TransMilenio. Grupo 8: puente vehicular de la avenida Suba sobre la avenida 68, habilitado en junio de 2025.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL