Caso Yulixa Toloza: habla testigo clave, quien dijo cómo la sacaron de centro estético Beauty Láser

Se conocen nuevos detalles de la investigación que adelantan las autoridades en Bogotá en torno a la desaparición de la mujer de 52 años Yulixa Toloza, cuyo paradero es desconocido desde que asistió al centro estético Beauty Láser M. L. para realizarse una lipólisis. Noticias Caracol habló con un testigo clave que confirmó que a la mujer la sacaron inconsciente del lugar y la subieron a un vehículo.



Y es que hay un video en el que se ve a Yulixa visiblemente afectada durante el proceso estético y siendo asistida por un enfermero en el lugar donde fue vista por última vez. Dicho video fue grabado por su amiga antes de ir a llevarle ropa, pero al regresar no había rastro de la mujer de 52 años ni personas en el establecimiento.

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Fuentes de la Policía señalaron que habría una grabación de cámaras de seguridad en la que se ve cómo dos hombres trasladaron a una mujer a un vehículo durante la madrugada del jueves. El mayor Ibrian Cuero dijo ante medios que “al momento pues no se encuentran el establecimiento comercial. Las personas responsables, administradoras de este establecimiento, tampoco tenemos rastro de ellos”.



"Los pies se le quedaban atrás": testigo sobre desaparición de Yulixa Toloza

Frente a la afirmación de que Yulixa Toloza se subió a un vehículo con dos hombres, un testigo le reveló al Ojo de la noche de Noticias Caracol que la mujer estaba “como si los estuviera abrazando y los arrastraba. Los pies de la muchacha se le quedaban atrás y la jalaban y la jalaban. La metieron al carro. Entró un muchacho, después metieron a la señora y lo que me impresionó fue que cuando la vi que salía estaba demasiado blanca la piel y los labios como morados”.

De los dos hombres a los que se refiere el testigo, uno, posiblemente, sería el esposo de la propietaria del lugar y el otro un empleado.



Además, se conoció que, posiblemente, una de las empleadas del lugar, antes de sacar a Yulixa, verificó en el baúl del carro para así abrir espacio y presuntamente llevar a la mujer de 52 años en la parte de atrás del carro. Sin embargo, la empleada se habría percatado de la presencia de tres hombres y dos mujeres que estaban esperando un bus del SITP, por lo que decidió cerrar el baúl, abrir la puerta de atrás y fue allí en donde Yulixa fue llevada a un destino desconocido.



DVR de cámaras de seguridad y dinero en efectivo habrían sido sacados de centro estético

También se habla de otras grabaciones en las que se ve a la dueña del establecimiento comercial saliendo con varios menores de edad, quienes serían sus hijos, y cargando maletas en la que, al parecer, estaba guardado el DVR de las cámaras de seguridad en las que se ve todo lo que ocurrió al interior del centro estético, además de dinero en efectivo de una caja fuerte encontrada por la Policía.



Las autoridades señalaron que en el mismo sitio se hallaron algunos cuadernos con cuentas de dinero recibido por parte de pacientes. Se habla de que las personas atendidas en ese lugar pagaban montos de 3 a 5 millones de pesos por procedimiento y el mes de abril habrían hecho ganancias entre los 60 y 70 millones de pesos. Incluso, se conoció que el centro estético solo recibía dinero en efectivo.

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La estética funcionaba desde finales del año pasado en el barrio Venecia y los registros conocidos por Noticias Caracol dan cuenta de que la representante legal es María Fernanda Delgado. Según un exempleado, es una enfermera de origen venezolano que trabajaba con su esposo y además vivía en el mismo edificio. La Secretaría de Salud dice que el lugar estaría operando de manera ilegal.

“El lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario”, mencionó Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

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Noticias Caracol se intentó comunicar insistentemente con la propietaria y con su esposo, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL