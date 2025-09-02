Aparatoso accidente en Bogotá: camión chocó con un poste semafórico en Calle 13

La mañana de este jueves comenzó con complicaciones en la movilidad del occidente de Bogotá, luego de que un camión colisionara contra un poste semafórico en la Avenida Centenario con calle 53, sentido occidente-oriente.

El incidente se registró hacia las 5:39 a. m., y de inmediato las autoridades hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia y controlar el tránsito en la zona, que se vio reducido a baja velocidad.

Aunque hasta el momento no se ha reportado información sobre personas lesionadas, el daño en la infraestructura semafórica obligó a regular manualmente la circulación, lo que incrementó los tiempos de desplazamiento para quienes se movilizan hacia el centro de la ciudad y además, el accidente se registró en un punto crítico de la movilidad que desde el pasado 1 de septiembre ha presentado fuertes trancones.



Las personas que se desplazaban dentro del vehículo se encuentran ilesas y están recibiendo atención médica en el lugar del accidente, según conoció Noticias Caracol.

Las autoridades de tránsito recomendaron tomar vías alternas mientras avanzan los trabajos para restablecer el normal funcionamiento de la intersección y se retira el vehículo involucrado.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL