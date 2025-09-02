Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
REFORMA TRIBUTARIA
NICOLÁS MADURO
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / "Plata o Plomo": el grupo de WhatsApp donde se coordinó el crimen contra senador Miguel Uribe

"Plata o Plomo": el grupo de WhatsApp donde se coordinó el crimen contra senador Miguel Uribe

La fiscal del caso dio nuevos detalles sobre el crimen contra el precandidato presidencial y señaló cómo Harold Barragán, séptimo detenido en este caso, tuvo una participación clave para cometer el homicidio.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:14 a. m.
Comparta en:
"Plata o plomo": el grupo de WhatsApp donde se coordino el asesinato de senador Miguel Uribe
En dicho grupo había toda una estructura criminal -
Archivo