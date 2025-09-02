Publicidad

Noticias Caracol En Vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevas ofertas de empleo en Bogotá para línea 1 del metro: personas sin experiencia pueden aplicar

Nuevas ofertas de empleo en Bogotá para línea 1 del metro: personas sin experiencia pueden aplicar

Son más de 200 vacantes para quienes deseen participar en esta nueva convocatoria del Distrito. Aunque algunos cargos requieren de experiencia previa, otros pueden ser accesibles para personas jóvenes y con poca trayectoria laboral.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:41 a. m.
metro de Bogotá (1).jpg
Ofertas de empleo en Bogotá. -
Foto: Alcaldía de Bogotá