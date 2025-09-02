Nuevas ofertas de empleo en Bogotá para línea 1 del metro: personas sin experiencia pueden aplicar

Este martes 2 de septiembre llegó a Colombia el primer vagón del metro de Bogotá. Con él, y conforme con el avance en las obras de este importante medio de transporte, también han llegado nuevas ofertas laborales para quienes estén interesados en contribuir con sus saberes y capacidades en la culminación de esta primera línea.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y es que la Alcaldía de Bogotá anunció 200 vacantes para quienes quieran desempeñarse como auxiliares de diferentes tipos, soldadores, operadores y demás labores determinantes para la construcción del metro de Bogotá. Estas vacantes se anunciaron en el marco de la estrategia Talento Capital y los interesados podrán tener más información en la feria de empleo que se llevará en la Casa de Participación de Bosa este martes 9 de septiembre.

"La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas", dio a conocer la Alcaldía en un reciente comunicado.



Ofertas de empleo en Bogotá: cuáles son las vacantes disponibles

Las 200 vacantes de empleo están disponibles para quienes deseen aplicar a los siguientes cargos:



Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).

Boal.

Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).

Conductores de camión grúa.

Soldadores SMAW.

Oficial de demarcación.

Operadores forestales.

Oficiales de obra (redes secas y húmedas).

Aparejadores.

Operador de encofrados.

Cadenero primero.

Cadenero segundo.

Técnico hidráulico.

Auxiliares de cocina.

Auxiliares electricistas (Conte TE3).

Ayudantes armadores (herreros).

Dónde y cuándo aplicar

El sitio al que debe acudir para revisar estas ofertas de empleo y aplicar respectivamente es, como se mencionó previamente, la casa de participación de Bosa ( carrera 80K #61-28 sur). El horario de dicho espacio será de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.



Los interesados en estas ofertas de empleo deben llevar a dicho punto varias hojas de vida impresas que les permitan aplicar a las diferentes ofertas que allí se ofrecen. Asimismo, contar con el documento de identidad físico a la mano es fundamental para las respectivas inscripciones. Evite ser estafado, pues para estos procesos no se requiere ni de intermediarios ni de pagos.



Otras ofertas: Distrito anunció convocatoria para practicantes

Publicidad

La Alcaldía Mayor de Bogotá también anunció el lanzamiento de una nueva convocatoria para estudiantes que estén próximos a realizar su práctica laboral. A través del programa Parche Distrito, se pondrán a disposición más de 360 plazas en 25 entidades y organismos del Distrito Capital, con el propósito de brindar oportunidades de primer empleo y aportar al fortalecimiento de la gestión pública mediante la incorporación de jóvenes talentos.

La convocatoria estará abierta desde el 1 de septiembre de 2025, y los seleccionados comenzarán sus prácticas en el primer semestre de 2026. Esta iniciativa busca consolidarse como un puente hacia el mundo laboral para estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios. Bajo la coordinación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), el programa centraliza en una sola plataforma toda la oferta de prácticas del Distrito, lo que garantiza un proceso de postulación más ágil, transparente y basado en el mérito.



Cuáles son las entidades del Distrito que tienen cupo para prácticas?

La convocatoria incluye vacantes en más de 25 entidades del Distrito, entre las que se encuentran:



Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD)

Canal Capital

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Secretaría Distrital de Hacienda (SDH)

Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer)

Secretaría Distrital de Salud (SDS)

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)

Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB)

Secretaría Distrital de Planeación (SDP)

Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON)

Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB)

Perfiles buscados para prácticas

La convocatoria está dirigida a estudiantes que estén próximos a iniciar su etapa de práctica y que cursen programas en diversas áreas del conocimiento, tales como:



Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Derecho

Ingeniería de Sistemas y Telemática

Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Ingeniería Industrial

Administración

Economía

Arquitectura o Ingeniería Civil

Gestión Documental

Administración Documental o Archivo

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO