Cortes de agua en Suba: los barrios afectados por 48 horas o más del 3 al 5 de septiembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que, debido a las obras de ampliación de la avenida El Rincón con avenida Boyacá, varios barrios de Suba estarán sin servicio de agua potable durante 48 horas. La suspensión comenzará a las 00:00 horas del miércoles 3 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 5, con posibilidad de retrasos en la recuperación de hasta 12 horas en algunos sectores.

Estos trabajos hacen parte del Tramo 1 del proyecto vial de la Nueva Calle 13 y buscan garantizar un mejor servicio a futuro. Según el IDU, fue necesario desviar y renovar las tuberías de acueducto, lo que obliga a realizar empalmes en redes mayores y menores.



Barrios de Suba afectados por los cortes de agua

El corte cobijará un amplio sector entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida Boyacá y el río Bogotá; y entre los cerros de Suba y la calle 127. Entre los barrios sin servicio estarán:



San Cayetano

Los Naranjos

Aures II

Villa Elisa

Lago de Suba

Aures

Potrerillo

Altos de Chozica

El Rincón

Niza Suba

Tibabuyes Occidental

San Carlos de Suba

El Rincón Norte

La Chucua

Santa Cecilia

Club de Los Lagartos

Salitre Suba

Sabana de Tibabuyes

Lombardía

Campanella

El Pino

Tibabuyes Universal

Bilbao

Santa Teresa de Suba

Tuna

Rincón de Santa Inés

Bosques de San Jorge

El Poa

Rincón de Suba

Tibabuyes II

Sabana de Tibabuyes Norte

Berlín

San Pedro

Tuna Baja

Las Mercedes Suba

Pinos de Lombardía

Las Flores

Puerta del Sol

Costa Azul

Ciudad Hunza

Las Mercedes I

Tibabuyes

Villa Hermosa

La Gaitana

La Gaitana Oriental

Villa María

Tuna Rural

Toscana

Lisboa

Lech Walesa

Ttes. de Colombia

Nueva Tibabuyes

Santa Rita de Suba

La Carolina de Suba

Almirante Colón

Puntos de abastecimiento de agua en Suba

Para mitigar el impacto, la EAAB instalará tanques estacionarios y prestará servicio de carrotanques, que podrán solicitarse en la Acualínea 116. Los puntos de acceso estarán disponibles del 3 al 5 de septiembre, entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., en las siguientes ubicaciones:



Parque Berlín: Calle 139 con carrera 145A.

Suba La Gaitana: Calle 135A con carrera 125B, frente al salón comunal.

Lisboa Santa Cecilia: Carrera 158B con calle 131A, cancha de fútbol.

Pinos de Lombardía: Carrera 107 con calle 148, parque.

Santa Rita: Calle 136A con carrera 154A, frente a la iglesia Juan Bautista.

Lisboa: Carrera 151 con calle 132A, frente al parque Lisboa.

Piedra Verde: Calle 142C con carrera 143, frente al colegio Gerardo Molina.

La Campiña: Calle 147C con carrera 95, parque.

Londres: Calle 152B con carrera 114B, frente a un parque.

El Poa: Carrera 103BIS con calle 141, parque.

Apoyo interinstitucional

La EAAB y el IDU señalaron que estas obras, que ya alcanzan un 95 % de avance, buscan no solo mejorar la movilidad de la zona, sino también garantizar un servicio de agua más seguro y con menor riesgo de afectaciones en la infraestructura vial.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL