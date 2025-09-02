Publicidad

BOGOTÁ  / Cortes de agua en Suba: los barrios afectados por 48 horas o más del 3 al 5 de septiembre

Cortes de agua en Suba: los barrios afectados por 48 horas o más del 3 al 5 de septiembre

Algunos sectores de la localidad podrían pasar doce horas más sin agua potable. Conozca los detalles aquí.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:59 a. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Cortes de agua en Bogotá
Los cortes de agua se realizarán del 3 al 5 de septiembre.
