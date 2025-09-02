Cortes de agua en Suba: los barrios afectados por 48 horas o más del 3 al 5 de septiembre

Publicidad
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que, debido a las obras de ampliación de la avenida El Rincón con avenida Boyacá, varios barrios de Suba estarán sin servicio de agua potable durante 48 horas. La suspensión comenzará a las 00:00 horas del miércoles 3 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 5, con posibilidad de retrasos en la recuperación de hasta 12 horas en algunos sectores.
Estos trabajos hacen parte del Tramo 1 del proyecto vial de la Nueva Calle 13 y buscan garantizar un mejor servicio a futuro. Según el IDU, fue necesario desviar y renovar las tuberías de acueducto, lo que obliga a realizar empalmes en redes mayores y menores.
El corte cobijará un amplio sector entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida Boyacá y el río Bogotá; y entre los cerros de Suba y la calle 127. Entre los barrios sin servicio estarán:
Para mitigar el impacto, la EAAB instalará tanques estacionarios y prestará servicio de carrotanques, que podrán solicitarse en la Acualínea 116. Los puntos de acceso estarán disponibles del 3 al 5 de septiembre, entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., en las siguientes ubicaciones:
La EAAB y el IDU señalaron que estas obras, que ya alcanzan un 95 % de avance, buscan no solo mejorar la movilidad de la zona, sino también garantizar un servicio de agua más seguro y con menor riesgo de afectaciones en la infraestructura vial.
LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL