Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cortes de agua en Bogotá: más de 70 barrios de Kennedy se quedarán sin servicio este 3 de septiembre

Cortes de agua en Bogotá: más de 70 barrios de Kennedy se quedarán sin servicio este 3 de septiembre

Los sectores donde habrá suspensión del servicio están ubicados entre las avenidas Boyacá y Villavicencio, entre el río Fucha y el río Bogotá. ¿Por qué se quedarán sin agua?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:01 a. m.
Getty Images - Acueducto de Bogotá