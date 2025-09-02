Cortes de agua en Bogotá: más de 70 barrios de Kennedy se quedarán sin servicio este 3 de septiembre

Desde el miércoles 3 y hasta el viernes 5 de septiembre de 2025, habrá cortes de agua en Bogotá. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ha anunciado cortes programados que afectarán a más de 1,2 millones de residentes en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Esta medida, aunque temporal, se lleva a cabo debido a la necesidad de realizar obras de infraestructura vial y de modernización del sistema de acueducto, particularmente en el sector de la avenida El Rincón con avenida Boyacá, en el noroccidente de la ciudad. Las labores incluyen el empalme de tuberías matrices de gran capacidad, con diámetros que oscilan entre las 36 y 78 pulgadas, así como la instalación de redes menores en tramos estratégicos del sistema.



Más de 70 barrios de Kennedy se quedarán sin agua

Aunque los cortes iniciarán el miércoles 3 en Suba, la localidad de Kennedy será una de las más afectadas el jueves 4 de septiembre. Desde la medianoche y durante al menos 24 horas, más de 70 barrios de esta zona del suroccidente bogotano se quedarán sin servicio de agua potable. La suspensión abarcará sectores comprendidos entre la avenida Boyacá y la avenida Villavicencio, entre el río Fucha y el río Bogotá, así como desde la avenida Villavicencio hasta el río Tunjuelo, llegando hasta la avenida Ciudad de Cali. Este es el listado completo de barrios:



El Rubí Dindalito Villa Alsacia II Las Acacias Rural Pastrana Catalina II El Tintal IV Tintalá Osorio III Vergel Occidental Ciudad Kennedy Gran Britalia I Ciudad Kennedy Central El Tintal III La Pampa Galán Ciudad Kennedy Occidental Villa Nelly III Sector El Jazmín El Vergel Oriental Jorge Uribe Botero Ciudad Kennedy Oriental Nuevo Techo Visión de Oriente Los Almendros Valladolid Ciudad Kennedy Sur Gran Britalia Calandaima El Paraíso El Carmelo Casa Blanca Sur Chucua de la Vaca III Techo Chucua de la Vaca II Casablanca Jacqueline Mandalay Ciudad de Cali Castilla Chucua de la Vaca I Roma Catalina Vereda El Tintal Rural Vereda El Tintal Urbano Osorio II Ciudad Techo II El Paraíso Bosa Campo Hermoso Tairona Timiza A Provivienda Occidental Patio Bonito Bavaria Pío XII María Paz La Paz Bosa Timiza Class Dintalito Tocarema Timiza B Saucedal Llano Grande Timiza C La Magdalena Corabastos Tintalito La Cecilia Las Acacias El Danubio Azul Patio Bonito II Ciudad Kennedy Norte La Campiña Patio Bonito III Galán Rural Las Dos Avenidas

Medidas de contingencias por los cortes de agua en Bogotá

Para mitigar los efectos de la suspensión del servicio, la EAAB y el IDU han dispuesto una serie de medidas de contingencia. Entre ellas se destacan:



Puntos fijos de abastecimiento de agua: estarán habilitados desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en zonas estratégicas de las localidades afectadas.

Carrotanques: disponibles para atender solicitudes especiales, con prioridad para hospitales, hogares geriátricos, jardines infantiles y fundaciones. Las solicitudes pueden realizarse a través de la línea 116 de Acualínea.

Recomendaciones a la ciudadanía: se aconseja almacenar agua potable con anticipación, mantener cerradas las llaves durante el corte y dejar correr el agua al restablecerse el servicio para eliminar posibles residuos o turbiedad.

Estos son los puntos de abastecimiento de agua debido al corte del servicio:



Parque Berlín (Calle 139 con carrera 145A)

Suba La Gaitana (Calle 135A con carrera 125B)

Lisboa Santa Cecilia (Carrera 158B con calle 131A)

Pinos de Lombardía (Carrera 107 con calle 148)

Santa Rita (Calle 136A con carrera 154A)

Lisboa (Carrera 151A con calle 132A)

Piedra Verde (Calle 142C con carrera 143)

La Campiña (Calle 147C con carrera 95)

Londres (Calle 152B con carrera 114B)

El Poa (Carrera 103C BIS con calle 141)

A pesar de las molestias temporales, las autoridades insisten en que estas obras son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del sistema de acueducto de Bogotá. La modernización de las redes no solo responde a necesidades inmediatas, sino que también prepara a la ciudad para enfrentar los desafíos del cambio climático, el crecimiento poblacional y la expansión urbana.

El proyecto también contempla la integración de mejoras urbanísticas, como la renovación de 54.708 metros cuadrados de espacio público, la construcción de 2,1 kilómetros de ciclorruta y la adecuación del separador central de la avenida El Rincón. Estas intervenciones reflejan una apuesta por el urbanismo sostenible y la planificación integral del territorio.



Recomendaciones para el día del corte de agua en su barrio

Ante la magnitud de los cortes de agua en Bogotá, se recomienda a los habitantes de Kennedy y de las demás localidades afectadas:



Almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante al menos 24 horas.

Evitar el desperdicio y priorizar el uso del agua almacenada para consumo, higiene y preparación de alimentos.

Mantener cerradas las llaves durante el corte para prevenir filtraciones o daños en las instalaciones internas.

Solicitar apoyo a través de los canales oficiales en caso de requerir abastecimiento especial.

Estar atentos a los comunicados de la EAAB y del IDU para conocer actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL