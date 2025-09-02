Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
REFORMA TRIBUTARIA
NICOLÁS MADURO
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Por qué cuerpo de Valeria Afanador salió a flote 18 días después? Capitán de Bomberos da hipótesis

¿Por qué cuerpo de Valeria Afanador salió a flote 18 días después? Capitán de Bomberos da hipótesis

El capitán Álvaro Farfán, comandante de Bomberos de Cundinamarca, se refirió al dictamen de Medicina Legal sobre la causa de fallecimiento de la menor y explicó por qué no se pudo hallar a la menor desde el primer día.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:34 a. m.
Comparta en:
¿Por qué cuerpo de Valeria Afanador salió a flote 18 días después? Capitán de Bomberos da hipótesis
Valeria Afanador murió por ahogamiento, según Medicina Legal -
Noticias Caracol