EN VIVO|Movilidad en Bogotá hoy martes 2 de septiembre, aparatoso accidente en la Calle 13

La capital amaneció este martes 2 de septiembre con una intensa jornada de movilidad en sus principales corredores viales. Desde primeras horas del día, miles de ciudadanos se desplazan hacia sus actividades laborales, académicas y personales, lo que genera alta congestión tanto en el transporte público como en los vehículos particulares.
Para aliviar el tráfico, la medida de pico y placa se mantiene vigente.
Estas son las restricciones establecidas por la Secretaría de Movilidad:
El Distrito recordó que los conductores que deseen estar exentos de esta norma pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario, disponible en la página oficial de la Secretaría de Movilidad. Para acceder al beneficio es necesario no tener multas vigentes en el sistema.
Las autoridades invitan a planear los recorridos con anticipación, utilizar rutas alternas y considerar el uso de transporte público para evitar sanciones o mayores demoras en los desplazamientos.
En la Avenida Ciudad de Cali, entre calles 38 y 42 sur, persiste la congestión debido a una falla semafórica a la salida del Portal Américas, lo que ha retrasado el paso de la flota troncal. A esto se suma un represamiento en Puente Aranda, cerca de la estación Distrito Grafiti, en sentido oriente, que también genera demoras en algunos servicios de TransMiZonal.
⏰ #TMAhora 6:37 a.m.— TransMilenio (@TransMilenio) September 2, 2025
📍 Av. Cali entre calles 38 y 42 sur
⚠️ Persiste la congestión para la flota troncal. Continúa la falla semafórica a la salida del Portal Américas.
➡️ Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.
📍 Puente Aranda
🚍 Se presenta… pic.twitter.com/fo8wHPji4o
Este jueves comenzó con complicaciones en la movilidad del occidente de Bogotá, luego de que un camión colisionara contra un poste semafórico en la Avenida Centenario con calle 53, sentido occidente-oriente. Dentro del vehículo se desplazaban personas, quienes salieron ilesos del accidente.
Un camión que desplazaba botellas de cerveza sobre la Av. Boyacá sentido sur-norte, registró una caída de carga para evitar un accidente de tránsito. Agentes de la Secretaría de Tránsito se encuentran en el lugar recogiendo los vidrios.
LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL