Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
REFORMA TRIBUTARIA
NICOLÁS MADURO
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Procuraduría confirmó sanción de destitución e inhabilidad de 10 años al excanciller Álvaro Leyva

Procuraduría confirmó sanción de destitución e inhabilidad de 10 años al excanciller Álvaro Leyva

Según el Ministerio Público, el excanciller es sancionado "por desconocer los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:43 a. m.
Comparta en:
El excanciller Álvaro Leyva.
El excanciller Álvaro Leyva.
Colprensa