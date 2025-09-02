Publicidad

"No eran normales": la hipótesis del papá de Valeria Afanador luego de resultados de Medicina Legal

"No eran normales": la hipótesis del papá de Valeria Afanador luego de resultados de Medicina Legal

En diálogo con Noticias Caracol, Manuel Afanador señaló que "no es lógico" que el cuerpo de la niña apareciera en un lugar donde buscaron en varias oportunidades.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:24 a. m.
Valeria Afanador, niña muerta en Cajicá.
Bomberos