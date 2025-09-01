Publicidad

Katherine Tapia reveló que intentó quitarse la vida dos veces tras perderse el Mundial

Katherine Tapia reveló que intentó quitarse la vida dos veces tras perderse el Mundial

La arquera de la selección Colombia Katherine Tapia enfrentó una profunda depresión tras una lesión que la dejó fuera del Mundial de Australia al punto que intentó atentar contra su vida.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 01, 2025 12:19 p. m.
La arquera que venció la depresión y volvió a brillar con Colombia
La arquera que venció la depresión y volvió a brillar con Colombia
Fotos: AFP y Los Informantes