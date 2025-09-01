Habrá corte masivo de agua en Bogotá por tres días seguidos: consulte si su barrio está en la lista

Entre el miércoles 3 y el viernes 5 de septiembre de 2025, residentes de varias zonas de Bogotá experimentarán interrupciones en el suministro de agua potable. Las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy enfrentarán cortes programados debido a intervenciones técnicas sobre la red matriz de distribución de agua, vinculadas a las obras de infraestructura vial en el sector de la avenida El Rincón, a la altura de la intersección con la avenida Boyacá.

Según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), estas suspensiones del servicio son necesarias para permitir el desvío y conexión de tuberías de gran capacidad, que hacen parte del sistema principal de distribución en el noroccidente de la ciudad. Las obras, que forman parte del proyecto de valorización 523 de 2013, ya cuentan con un avance cercano al 95% en su fase constructiva.



¿Por qué habrá cortes de agua en Bogotá?

La intervención forma parte del proyecto vial de conexión de la avenida El Rincón con la avenida Boyacá. Como parte del cierre del proyecto, fue necesario renovar y reubicar una línea de distribución de agua potable que anteriormente pasaba por debajo de la vía. Esta reubicación permitirá facilitar futuras tareas de mantenimiento y reducirá riesgos asociados a la infraestructura vial.

Los trabajos se desarrollarán en dos etapas: la primera contempla tres empalmes de tuberías de gran tamaño (de entre 36 y 78 pulgadas) en el sector del Tanque de Suba. La segunda fase incluye 33 empalmes adicionales de tuberías menores, con diámetros de 4 a 12 pulgadas, en el tramo entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá. Autoridades recomiendan que antes del corte, los habitantes de estos barrios deben almacenar suficiente agua potable para cubrir las necesidades básicas de los hogares y realizar mantenimiento preventivo en los tanques de reserva.



Los barrios afectados por cortes de agua en Bogotá

Localidad de Suba

El corte más extenso se dará en Suba, donde el suministro será interrumpido desde la medianoche del miércoles 3 de septiembre, y se prolongará durante 48 horas. La recuperación del servicio podría extenderse hasta por 12 horas adicionales en algunos puntos específicos. Los sectores comprendidos entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el río Bogotá; y entre la avenida Boyacá y los Cerros de Suba (Lindaraja), estarán dentro del área de afectación. Esta es la lista de los barrios afectados en la localidad:



San Cayetano

Los Naranjos

Aures II

Villa Elisa

Lago de Suba

Aures

Potrerillo

Altos de Chozica

El Rincón

Niza Suba

Tibabuyes Occidental

San Carlos de Suba

El Rincón Norte

La Chucua

Santa Cecilia

Club de Los Lagartos

Salitre Suba

Sabana de Tibabuyes

Lombardía

Campanella

El Pino

Tibabuyes Universal

Bilbao

Santa Teresa de Suba

Tuna

Rincón de Santa Inés

Bosques de San Jorge

El Poa

Rincón de Suba

Tibabuyes II

Sabana de Tibabuyes Norte

Berlín

San Pedro

Tuna Baja

Las Mercedes Suba

Pinos de Lombardía

Las Flores

Puerta del Sol

Costa Azul

Ciudad Hunza

Las Mercedes I

Tibabuyes

Villa Hermosa

La Gaitana

La Gaitana Oriental

Villa María

Tibabuyes

Tuna Rural

Toscana

Lisboa

Lech Walesa

Ttes. de Colombia

Santa Cecilia

Nueva Tibabuyes

Santa Rita de Suba

La Carolina de Suba

Almirante Colón

Localidades de Engativá y Fontibón

El miércoles 3 de septiembre también se realizará un corte de agua, esta vez de 24 horas, en varios sectores de las localidades de Engativá y Fontibón, así como en algunas zonas colindantes a la margen sur del aeropuerto El Dorado y en la zona industrial de Cota (donde el servicio es operado por Aguas de La Sabana). Las zonas afectadas se encuentran entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), desde la avenida calle 26 hasta el río Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, en el tramo comprendido entre la avenida calle 24 y el Humedal Juan Amarillo. Estos son los barrios afectados en las localidades de Engativá y Fontibón:



Luis Carlos Galán

Sabana del Dorado

Bosque Popular

Normandía

La Cabaña

Aeropuerto El Dorado

Centro Engativá II

Quirigua

Primavera

La Estradita

La Riviera

Los Cerezos

Garcés Navas Oriental

Bochica

Las Ferias

Ciudadela Colsubsidio

Quirigua Oriental

Marandú

El Madrigal

Villa Gladys

San José de Fontibón

Palo Blanco

El Real

Metrópolis

El Cortijo

Bolivia

Pueblo Viejo

El Cedro

San Antonio Urbano

La Estrada

El Encanto

La Serena

El Dorado

Álamos

Villa Sagrario

Bonanza

Florencia

Villa Amalia

El Laurel

Villa Luz

Engativá El Dorado

Engativá Zona Urbana

Garcés Navas Sur

Los Álamos

Las Ferias Occidental

Boyacá

Santa Cecilia

Ferrocaja Fontibón

La Faena

Santa Mónica

La Soledad Norte

Puerta de Teja

San Ignacio

San Joaquín

Normandía Occidental

Villas de Granada

Garcés Navas

El Pantano

Villas de Granada I

Autopista Medellín

La Granja

El Muelle

Villa del Mar

El Cedro

Bolivia Oriental

Los Álamos

Los Ángeles

Ciudad Bachué I Etapa

París Gaitán

París

Bolivia

Florida Blanca

Santa Rosa

Gran Granada

Bochica II

Ciudad Bachué

Villas de Alcalá

Taborá

Santa Helenita

Julio Flórez

Santa María

El Gaco

Las Navetas

San Antonio Engativá

Jardín Botánico

El Dorado Industrial

El Minuto de Dios

Bellavista Occidental

Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana)

Localidad de Kennedy

El jueves 4 de septiembre, desde la medianoche, se suspenderá el servicio durante 24 horas en numerosos sectores de Kennedy, según informó la entidad. La afectación abarcará las zonas comprendidas entre la avenida Boyacá y la avenida Villavicencio, entre el río Fucha y el río Bogotá; y también desde la avenida Villavicencio hasta el río Tunjuelo, llegando hasta la avenida Ciudad de Cali. Esta es la lista de barrios afectados en la localidad de Kennedy:



El Rubí

Dindalito

Villa Alsacia II

Las Acacias Rural

Pastrana

Catalina II

El Tintal IV

Tintalá

Osorio III

Vergel Occidental

Ciudad Kennedy

Gran Britalia I

Ciudad Kennedy Central

El Tintal III

La Pampa

Galán

Ciudad Kennedy Occidental

Villa Nelly III Sector

El Jazmín

El Vergel Oriental

Jorge Uribe Botero

Ciudad Kennedy Oriental

Nuevo Techo

Visión de Oriente

Los Almendros

Valladolid

Ciudad Kennedy Sur

Gran Britalia

Calandaima

El Paraíso

El Carmelo

Casa Blanca Sur

Chucua de la Vaca III

Techo

Chucua de la Vaca II

Casablanca

Jacqueline

Mandalay

Ciudad de Cali

Castilla

Chucua de la Vaca I

Roma

Catalina

Vereda El Tintal Rural

Vereda El Tintal Urbano

Osorio II

Ciudad Techo II

El Paraíso Bosa

Campo Hermoso

Tairona

Timiza A

Provivienda Occidental

Patio Bonito

Bavaria

Pío XII

María Paz

La Paz Bosa

Timiza

Class

Dintalito

Tocarema

Timiza B

Saucedal

Llano Grande

Timiza C

La Magdalena

Corabastos

Tintalito

La Cecilia

Las Acacias

El Danubio Azul

Patio Bonito II

Ciudad Kennedy Norte

La Campiña

Patio Bonito III

Galán Rural

Las Dos Avenidas

Alcaldía de Bogotá instaló puntos de abastecimiento de agua

Para mitigar los efectos de la suspensión del servicio, el IDU y la EAAB han dispuesto puntos de abastecimiento de agua en Suba, con horarios de funcionamiento desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. durante los días de corte. Los puntos estarán ubicados en:



Parque Berlín (Calle 139 con carrera 145A)

Suba La Gaitana (Calle 135A con carrera 125B)

Lisboa Santa Cecilia (Carrera 158B con calle 131A)

Pinos de Lombardía (Carrera 107 con calle 148)

Santa Rita (Calle 136A con carrera 154A)

Lisboa (Carrera 151A con calle 132A)

Piedra Verde (Calle 142C con carrera 143)

La Campiña (Calle 147C con carrera 95)

Londres (Calle 152B con carrera 114B)

El Poa (Carrera 103C BIS con calle 141)

Además, el suministro mediante carrotanques estará disponible y podrá ser solicitado por medio de la Acualínea 116. Se dará prioridad a instituciones como centros médicos, hogares geriátricos, jardines infantiles y fundaciones. Durante la suspensión, es importante mantener cerrados los grifos y registros para evitar filtraciones. Al restablecerse el servicio, se aconseja abrir las llaves y dejar correr el agua hasta que recupere su color y claridad habitual.



