¿Aparece su barrio? 13 localidades de Bogotá tendrán cortes de agua entre el 9 y el 12 de febrero

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ejecutará obras de mantenimiento, cambio de válvulas y empates de redes para garantizar el suministro continuo. Estos trabajos requieren la suspensión temporal del servicio en los siguientes sectores:



Lunes 9 de febrero de 2026

Barrios Unidos (8:00 a.m. – 24 horas): La Castellana y Rionegro (De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre Calle 90 a Calle 100).

Martes 10 de febrero de 2026

Kennedy (10:00 a.m. – duración de 4 horas): Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pío X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, Clínica de Occidente y Parque Mundo Aventura.

Ciudad Bolívar (10:00 a.m. – duración de 9 horas): Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador y Corinto.

Ciudad Bolívar (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Lucero del Sur y La Alameda.

Santa Fe y Mártires (9:00 a.m. – duración de 12 horas): La Estanzuela, San Antonio, Restrepo, Olaya y Quiroga.

Chapinero (9:00 a.m. – duración de 24 horas): Palermo.

Chapinero (9:00 a.m. – duración de 24 horas): Chapinero Alto.

Bosa (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Bosa Centro y Bosa La Estación.

Bosa (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte (área comercial e industrial), Portal del Sur de Transmilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita y Surbana.

San Cristóbal (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Los Libertadores.

San Cristóbal (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Yomasa, Juan Rey (La Paz) y Juan Rey Sur.

San Cristóbal (10:00 a.m. – duración de 24 horas): La Gloria Oriental, Villa del Cerro, Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Arrayanes, Villabel, Canadá o Güira.

Usaquén (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Santa Bárbara Occidental (De la Carrera 15A a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127).

Suba (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Casa Blanca Suba (Urbano).

Miércoles 11 de febrero de 2026

Engativá (9:00 a.m. – duración de 24 horas): Villas de Granada.

Kennedy (10:00 a.m. – duración de 24 horas): María Paz.

Kennedy (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraíso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II.

Kennedy (10:00 a.m. – duración de 4 horas): Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boitá, Santa Catalina, El Parque y La Chucua.

Bosa (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines Del Apogeo, El Motorista, Gualoche y La Estación.

Usme (8:00 a.m. – duración de 12 horas): El Portal Urbano, El Porvenir De Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal.

San Cristóbal (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Diana Turbay, Marruecos, San Agustín, Picota, Picota Oriental y Los Arrayanes II.

Usaquén (8:00 a.m. – duración de 24 horas): Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte.

Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte. Chapinero y Usaquén (8:00 a.m. – duración de 24 horas): Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana y Rincón del Chicó.

Jueves 12 de febrero de 2026

Puente Aranda (7:00 a.m. – duración de 27 horas): Los Ejidos.

Kennedy (8:00 a.m. – duración de 24 horas): Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad.

Kennedy (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito y Vereda El Tintal.

Soacha (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.

Usme (2:00 p.m. – duración de 10 horas): Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme y Barranquillita.

Usme (Horario no especificado – duración de 10 horas): Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa Usme.

Ciudad Bolívar (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Centro, Uval, Hospital Usme y Ciudadela Nuevo Usme.

Ciudad Bolívar (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Las Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur y Millán.

Las Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur y Millán. Usme (10:00 a.m. – duración de 24 horas): Chuniza, Charalá y El Virrey.

Recomendaciones clave

Llene el tanque de reserva antes del inicio de los trabajos.

Haga uso racional del agua, priorizando la higiene y alimentos.

Si necesita apoyo de carrotanques (clínicas u hospitales), comuníquese a la Acualínea 116

