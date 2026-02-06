En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
JAIRO CASTELLANOS
IVÁN CEPEDA
FRENTE FRÍO
BOMBARDEO ELN
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Tragedia frente a un colegio de Bogotá: adolescente perdió la vida en riña con otro menor

Tragedia frente a un colegio de Bogotá: adolescente perdió la vida en riña con otro menor

El agresor presuntamente fue otro alumno de la institución. Sus compañeros, en vez de detener la pelea, se quedaron viendo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
Adolescente perdió la vida en Bogotá tras riña frente a un colegio
Captura de pantalla

Hay conmoción en Bogotá tras un violento incidente frente a un colegio del centro de la ciudad que se saldó con la muerte de un adolescente de 15 años. Lo que debía ser una jornada normal de aprendizaje en una institución educativa se transformó en una escena de horror cuando dos jóvenes se enfrentaron en una pelea.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El enfrentamiento, en el que presuntamente se utilizaron armas cortopunzantes, cobró la vida de un estudiante. La gravedad del suceso quedó evidenciada en el rastro de violencia que quedó en el sector. (Lea también: Habla familia de conductor de moto herido tras accidente en Bogotá: "Tiene fractura de cráneo")

Lamentable caso de violencia ante ojos de niños

Uno de los aspectos más alarmantes de este caso es el entorno en el que se desarrolló la disputa. Según los informes recolectados en la zona, cerca de 30 jóvenes estuvieron presentes durante la riña, actuando como espectadores de una situación que escaló rápidamente hasta la muerte.

Últimas Noticias

  1. Este hombre, identificado como Santiago Álvarez, iba conduciendo una motocicleta cuando fue impactado por una camioneta negra
    Este hombre, identificado como Santiago Álvarez, iba conduciendo una motocicleta cuando fue impactado por una camioneta negra.
    Redes sociales / Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Habla familia de conductor de moto herido tras accidente en Bogotá: "Tiene fractura de cráneo"

  2. Accidente en Bogotá
    El grave accidente dejó una mujer fallecida, quien transitaba sobre la acera junto a dos infantes. -
    Foto: Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    La multa que recibió conductor causante de accidente de tránsito en el que murió una mujer en Bogotá

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero la gravedad de las heridas causadas por el arma cortopunzante le arrebataron la vida antes de que los médicos pudieran estabilizarlo.

La comunidad local, visiblemente afectada, ha roto el silencio para denunciar que este no es un hecho aislado. Los residentes aseguran que las peleas son un fenómeno recurrente en la zona y que la inseguridad se ha apoderado de los alrededores del colegio.

María Inés Saavedra, acudiente de uno de los estudiantes del colegio, expresó con angustia la realidad que viven los padres: "Que por favor den una autorización de que a los niños de bachillerato los requisen porque mire, un niño de estos sale y no puede mirar a otro porque lo cogen y ya lo apuñalan, lo matan; y los padres somos los que vamos a quedar sufriendo".

Publicidad

Falta de presencia policial

Según testimonios de la comunidad, anteriormente existía un acompañamiento por parte de las autoridades de la localidad de La Candelaria, pero esa vigilancia ha desaparecido, dejando el área en un estado de desprotección.

"En la institución hay mucha inseguridad porque, la verdad, antes venían los de la localidad de La Candelaria a cuidar y había policías, pero ya esta zona se volvió muy delicada", señaló María Lombana, residente del sector.

Publicidad

La recurrencia de estos eventos es tal que, según el testimonio de María, las riñas son "constantes cuando salen del colegio" y ocurren a la vista de niños muy pequeños que observan a los adolescentes en estos actos de violencia diaria.

Investigación en curso

Ante la magnitud de la tragedia, la Policía Metropolitana de Bogotá ha tomado cartas en el asunto. Se ha dispuesto un dispositivo especial para adelantar las investigaciones pertinentes, trabajando de la mano con la Policía de Infancia y Adolescencia.

Las primeras indagaciones sugieren que el presunto agresor también sería un menor de edad de la misma institución educativa.

Este evento no solo deja una familia destrozada, sino que lanza un grito de alerta sobre la convivencia escolar y la necesidad urgente de intervención en los colegios de la capital.

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Asistencia IA

Menores de Edad

Menores de edad asesinados

Casos de Intolerancia

Publicidad

Publicidad

Publicidad