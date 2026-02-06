Tragedia frente a un colegio de Bogotá: adolescente perdió la vida en riña con otro menor

Hay conmoción en Bogotá tras un violento incidente frente a un colegio del centro de la ciudad que se saldó con la muerte de un adolescente de 15 años. Lo que debía ser una jornada normal de aprendizaje en una institución educativa se transformó en una escena de horror cuando dos jóvenes se enfrentaron en una pelea.

El enfrentamiento, en el que presuntamente se utilizaron armas cortopunzantes, cobró la vida de un estudiante. La gravedad del suceso quedó evidenciada en el rastro de violencia que quedó en el sector. (Lea también: Habla familia de conductor de moto herido tras accidente en Bogotá: "Tiene fractura de cráneo")



Lamentable caso de violencia ante ojos de niños

Uno de los aspectos más alarmantes de este caso es el entorno en el que se desarrolló la disputa. Según los informes recolectados en la zona, cerca de 30 jóvenes estuvieron presentes durante la riña, actuando como espectadores de una situación que escaló rápidamente hasta la muerte.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero la gravedad de las heridas causadas por el arma cortopunzante le arrebataron la vida antes de que los médicos pudieran estabilizarlo.



La comunidad local, visiblemente afectada, ha roto el silencio para denunciar que este no es un hecho aislado. Los residentes aseguran que las peleas son un fenómeno recurrente en la zona y que la inseguridad se ha apoderado de los alrededores del colegio.



María Inés Saavedra, acudiente de uno de los estudiantes del colegio, expresó con angustia la realidad que viven los padres: "Que por favor den una autorización de que a los niños de bachillerato los requisen porque mire, un niño de estos sale y no puede mirar a otro porque lo cogen y ya lo apuñalan, lo matan; y los padres somos los que vamos a quedar sufriendo".

Falta de presencia policial

Según testimonios de la comunidad, anteriormente existía un acompañamiento por parte de las autoridades de la localidad de La Candelaria, pero esa vigilancia ha desaparecido, dejando el área en un estado de desprotección.

"En la institución hay mucha inseguridad porque, la verdad, antes venían los de la localidad de La Candelaria a cuidar y había policías, pero ya esta zona se volvió muy delicada", señaló María Lombana, residente del sector.

La recurrencia de estos eventos es tal que, según el testimonio de María, las riñas son "constantes cuando salen del colegio" y ocurren a la vista de niños muy pequeños que observan a los adolescentes en estos actos de violencia diaria.



Investigación en curso

Ante la magnitud de la tragedia, la Policía Metropolitana de Bogotá ha tomado cartas en el asunto. Se ha dispuesto un dispositivo especial para adelantar las investigaciones pertinentes, trabajando de la mano con la Policía de Infancia y Adolescencia.

Las primeras indagaciones sugieren que el presunto agresor también sería un menor de edad de la misma institución educativa.

Este evento no solo deja una familia destrozada, sino que lanza un grito de alerta sobre la convivencia escolar y la necesidad urgente de intervención en los colegios de la capital.

