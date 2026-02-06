Fuerte granizada en el oriente de Bogotá, este viernes 6 de febrero, deja impresionantes imágenes

Durante la tarde de este viernes 6 de feberero, usuarios en diferentes redes sociales reportaron una fuerte granizada en Bogotá. Dicha precipitación se localizó en el oriente de la capital colombiana, y las imágenes registradas sobre tal suceso sorprendieron a los habitantes de la ciudad. Tras unos pocos días de haber vivido condiciones relativamente secas, los bogotanos volvieron a presenciar las tradicionales lluvias de tarde que se han visto recientemente en la urbe.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Algunos usuarios que se encontraban por la zona durante el momento de la intensa lluvia, pudieron tomar fotografías de algunos puntos que quedaron cubiertos totalmente de granizo. Una de las instalaciones que más pudieron reflejar la fuerza de la reciente granizada fue el Gimnasio de Los Cerros, colegio cuyas zonas verdes y deportivas quedaron blancas durante un periodo de tiempo por la acumulación de agua congelada sobre diferentes superficies.

Como sacados de una película de invierno, los videos e imágenes mostraban diferentes zonas de la institución educativa cubiertas de hielo, así como también una intensa lluvia que parecía no cesar. Afortunadamente, con corte a las 5:00 de la tarde de este viernes 6 de febrero no se reportaron emergencias o novedades derivadas de tal fenómeno atmosférico, localizado principalmente en la calle 127 con carrera Novena. Las vías y zonas aledañas al punto de la intensa granizada, por el momento, no registran alteración alguna.



"Actualización 4:20 p.m: se reportan encharcamientos en el Portal 20 de Julio, sin afectación a la flota y con labores de drenaje en curso, y en Usaquén (calle 127 con carrera 9). En sectores de Usaquén se registró granizada, sin reportes de afectaciones", informó en su momento, desde su cuenta oficial de X, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).



Gimnasio de Los Cerros, Bogotá D.C. Lluvia fuerte y granizo, 6 de febrero de 2026. pic.twitter.com/zaqc246UQw — @CarlosABallesteros (@CarlosABallest4) February 6, 2026

Publicidad

¿En qué puntos de Bogotá persisten las lluvias este viernes 6 de febrero?

Diferentes localidades de la capital del país han presentado, durante la tarde de este viernes 6 de febrero, lluvias de intensidad variable que conllevaron a que las autoridades distritales tomaran medidas preventivas para reducir riesgos a ciudadanos y usuarios del transporte público. Las precipitaciones acontecen durante plena temporada de lluvias en esta ciudad, cuyas autoridades permanecen en constante monitoreo ante eventuales lluvias fuertes, tormentas eléctricas y afectaciones a la movilidad.

Inicialmente, las lluvias de esta tarde encendieron alertas por tormenta eléctrica en Bogotá. Por lo anterior, y como medida preventiva por parte de las autoridades, el TransMiCable de Ciudad Bolívar suspendió temporalmente su operación durante un corto periodo de tiempo (entre las 3:00 y las 3:40 p. m.). Según informó IDIGER, durante la tarde de este viernes ha llovido en las localidades de:



Usme.

Antonio Nariño.

Teusaquillo.

Chapinero.

Usaquén.

Las autoridades distritales continúan el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales, evitar zonas con acumulaciones de agua y planear sus desplazamientos mientras persistan las lluvias.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL