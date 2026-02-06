Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: fuertes lluvias generan encharcamientos y granizo

Varias localidades de Bogotá registran este viernes 6 de febrero lluvias de intensidad variable, lo que llevó a las autoridades distritales y a los operadores de transporte a tomar medidas preventivas para reducir riesgos a los usuarios. Esto se da en medio de la temporada de lluvias en la capital, que permanece en monitoreo permanente ante eventos como tormentas eléctricas, precipitaciones intensas y posibles afectaciones a la movilidad y al transporte público.

Las lluvias de la tarde activaron alertas por tormenta eléctrica en la capital. Como medida preventiva, TransMiCable en un principio suspendió su operación e inició evacuación en Ciudad Bolívar. Al mismo tiempo, se reportan encharcamientos puntuales en vías y portales del sistema de transporte. Según informó IDIGER, llueve en las localidades de:



Usme

Antonio Nariño

Teusaquillo

Chapinero

Las autoridades distritales continúan el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales, evitar zonas con acumulaciones de agua y planear sus desplazamientos mientras persistan las lluvias.



Fuertes lluvias generan encharcamientos y granizo en Bogotá

4:00 p. m.

Se mantienen las lluvias en el norte de Bogotá, especialmente en Usaquén, donde algunas estaciones de monitoreo registran intensidades moderadas a altas. Las autoridades recomiendan a quienes deban movilizarse llevar paraguas y conducir con precaución mientras continúan las precipitaciones.

3:40 p. m.

Actualización TransMiCable: el sistema reinicia su operación tras la normalización de las condiciones meteorológicas en su zona de influencia. El servicio vuelve a funcionar de manera gradual.



3:30 p. m.

En el reporte más reciente de lluvias, se indica que las precipitaciones continúan con intensidad variable en el corredor oriental de Bogotá. Se mantiene la evacuación preventiva de TransMiCable por la alerta de tormenta eléctrica.



En cuanto a movilidad, se reporta encharcamiento en el portal 20 de Julio, sin afectación a la operación de la flota. Adicionalmente, se registra acumulación de agua en Usaquén, a la altura de la calle 127 con carrera 9, en sentido oriente–occidente. En imágenes compartidas también se observa una fuerte granizada al interior de un colegio de esta localidad:



3:06 p. m.

De acuerdo con el sistema de alertas de la ciudad, a esta hora se presentan lluvias en las localidades de Usme, Antonio Nariño, Teusaquillo y Chapinero. Las autoridades recomiendan precaución en las vías debido a la reducción de visibilidad y al pavimento húmedo.



3:03 p. m.

Por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable en Ciudad Bolívar inició evacuación preventiva de usuarios como parte de sus protocolos de seguridad. La operación permanecerá suspendida hasta que las condiciones climáticas permitan su restablecimiento.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co