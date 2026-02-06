Bogotá hará donatón para ayudar a mascotas afectadas por ola invernal en Colombia: ¿cómo participar?

La ola invernal que impacta a varios territorios de Córdoba, en Colombia, no solo se ha convertido en una pesadilla para los habitantes de los diferentes municipios, sino también en un crudo episodio para las mascotas y animales de aquellas familias que lo han perdido todo. Aunque las autoridades trabajan para ayudar a los damnificados, cuya cifra según el gobernador del departamento ya asciende a 20.000 familias, los esfuerzos han requerido de apoyos desde las diferentes entidades gubernamentales para garantizarles condiciones dignas a los afectados, quienes en muchos casos han perdido sus hogares, muebles o electrodomésticos.

Las crecientes de ríos e inundaciones también han sido nocivas para los animales domésticos y de trabajo de decenas de familias en Córdoba; por las condiciones, los alimentos de muchos seres vivos como perros, gatos, caballos, cerdos o vacas se han estropeado. Asimismo, la situación climática ha incidido sobre la salud de animales, quienes también requieren de medicamentos y productos especializados en medio de este panorama crítico para muchos municipios del país.

Por esta razón, el Insituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), junto al grupo Graved Colombia, han hecho una convocatoria para ciudadanos y entidades del sector público o privado con el fin de hacer una donatón masiva en Bogotá. A través de este evento, se pretende recaudar recursos, alimentos y medicamentos que puedan ser enviados a las zonas más criticas de Córdoba en la que los ciudadanos no han sido los únicos damnificados por la ola invernal. A dicho espacio también se le sumó el Ejército Nacional, el Ipybac de la Gobernación de Cundinamarca y el Cuerpo de Bomberos de la capital del país.



"El objetivo es movilizar la zoolidaridad ciudadana y canalizar ayudas que permitan atender las necesidades más urgentes de los animales afectados en esta región del país, ya que no es solo una donación, es un acto de amor", explicó la entidad en un reciente comunicado. El objetivo de esta iniciativa consiste en recolectar siete toneladas de alimentos que serán enviados próximamente a los territorios afectados.



“Llegó el momento de demostrar la solidaridad de Bogotá, Cundinamarca y la unión entre las entidades y la comunidad para dar una mano a quienes no tienen voz y sufren mucho en este momento. (...) Se necesita gran cantidad de alimento para animales de compañía, además de platos desechables, ya que en muchos casos se les alimenta depositando la comida en cartones, latas o en el piso", dijo el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas.

"Hay situaciones que nos tienen que unir por encima de cualquier diferencia en Colombia. En medio de las emergencias debemos apoyarnos y trabajar en equipo. Por eso queremos invitar a la ciudadanía de Bogotá y Cundinamarca a aportar para así ayudar a los animales de Córdoba, que hoy están siendo víctimas de este invierno tan fuerte", señaló el director



¿Qué tipo de productos se pueden donar en Bogotá?

Alimentos

Todos los alimentos y medicamentos enlistados a continuación deben tener fecha de vencimiento vigente:



Alimento concentrado para perros y gatos de todas las edades.

Comida húmeda para perros y gatos de todas las edades.

Melaza.

Sal mineralizada para caballos.

Sal mineralizada para vacas.

Sal mineralizada para ovinos y caprinos.

Heno.

Alimento concentrado para vacas.

Alimento concentrado para caballos.

Alimento concentrado para cerdos (diferentes etapas).

Premezclas energéticas para cerdos (maíz molido, sorgo molido).

Alimento concentrado para aves de diferentes etapas.

Maíz amarillo.

Medicamentos e insumos veterinarios

Desparasitantes.

Multivitamínicos.

Agua oxigenada.

Alcohol desinfectante.

Clorhexidina.

Gasas.

Pre y probióticos.

Correas y collares para perros.

¿Qué tipo de productos no serán recibidos en la donatón?

Dinero.

Agua.

Cobijas.

Alimentos vencidos.

Horarios y puntos en los que se recibirán las donaciones

Los interesados podrán hacer la donación entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde de los días viernes 6 de febrero, sábado 7 de febrero y domingo 8 de febrero acudiendo a los siguientes puntos:



Gobernación de Cundinamarca: carrera 30 # 48- 30 local 17, sede del IPYBAC.

Estación de Bomberos Bicentenario B-14: carrera 55 # 167 -51.

Estación de Bomberos Chapinero B-1: carrera 9A #61 - 77.

Estación de Bomberos Kennedy B-5: carrera 79 #41D - 20 sur.

