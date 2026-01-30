Acueducto advirtió cortes de agua en estas localidades de Bogotá en febrero 2026: prográmese

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) - ESP, realizará entre el lunes 2 y el jueves 5 de febrero de 2026 una serie de trabajos programados en las redes de distribución de agua potable en distintos sectores de la capital. Según la entidad, estas labores buscan reducir el riesgo de daños mayores en la infraestructura, mejorar la continuidad del servicio y garantizar condiciones adecuadas de operación a mediano y largo plazo en Bogotá.

Para la ejecución de estas intervenciones será necesario suspender de manera temporal el suministro de agua en algunos barrios, con cortes que tendrán una duración estimada entre 12 y 24 horas, dependiendo del tipo de trabajo y del sector intervenido. La EAAB explicó que estas suspensiones hacen parte de actividades previamente programadas y no corresponden a emergencias.



Como medida preventiva, la empresa recomendó a los usuarios de los sectores afectados llenar los tanques de reserva antes del inicio de los cortes y hacer un uso racional del agua durante el tiempo de la suspensión. También señaló que, en caso de almacenar agua en recipientes, esta debe ser consumida preferiblemente dentro de las 24 horas siguientes para evitar riesgos sanitarios.



Programación de cortes por día y localidad en febrero 2026

Lunes 2 de febrero de 2026

En la localidad de Puente Aranda, el barrio El Ejido tendrá suspensión del servicio desde las 8:00 a. m. por un periodo de 24 horas. El corte se presentará en el sector comprendido entre la avenida calle 13 y la avenida calle 23, entre las carreras 36 y 50. El trabajo corresponde a un cierre a terceros.

Martes 3 de febrero de 2026

En la localidad de San Cristóbal, el barrio Los Libertadores tendrá corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas, debido a empates de redes de acueducto. La suspensión abarcará el área comprendida entre la diagonal 58B Sur y la diagonal 55 Sur, entre las transversales 13C Este y 14C.

Ese mismo día, también en San Cristóbal, los barrios Altos del Poblado, San José Sur Oriental, La Gloria Oriental y Altamira estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo, en el sector delimitado entre la carrera 11A Este y la carrera 8 Este, y entre la calle 46 Sur y la calle 36L Sur.

En Suba, el barrio Prado Veraniego Norte tendrá suspensión desde las 8:00 a. m. por 24 horas, entre las carreras 54 y 58 y entre las calles 129 y 134, debido a la instalación de una válvula.

Por su parte, en la localidad de Bosa, varios barrios, entre ellos Atalayas, Bosa Linda, Ciudadela El Recreo, Metrovivienda y San Bernardino, presentarán corte desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo, en dos amplios sectores del suroccidente de la ciudad.

Miércoles 4 de febrero de 2026

En Usme, barrios como Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval y Brisas del Llano estarán sin servicio desde las 8:00 a. m. por 12 horas, debido a trabajos de mantenimiento correctivo.

En San Cristóbal, los barrios Vitelma y Buenos Aires tendrán corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas por empates de redes, mientras que sectores como Altamira, San José Sur Oriental y Bosque de los Alpes estarán afectados por mantenimiento preventivo durante el mismo periodo.

En Antonio Nariño, el barrio Policarpa tendrá suspensión desde las 8:00 a. m. por 24 horas, debido a un cierre a terceros. En Kennedy, varios barrios como Boitá, Timiza y Villa Rica presentarán corte desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Jueves 5 de febrero de 2026

En San Cristóbal, los barrios La Victoria, Bellavista Sur y San Vicente estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. por 24 horas. En Suba, los sectores de Salitre Suba y Tuna Alta tendrán corte desde las 8:00 a. m. por instalación de medidor.

En Kennedy, los barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad estarán sin agua durante 24 horas desde las 8:00 a. m. Finalmente, en Bosa, los barrios Bosa Centro y Bosa La Estación tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. por cierre a terceros.

Adicionalmente, la EAAB informó que dispondrá del servicio de carrotanques para atender situaciones prioritarias, especialmente en clínicas, hospitales y lugares con alta afluencia de personas. Este servicio podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co