Así fue el momento en el que joven increpó a hombre que la habría grabado en un vestidor

Recientemente se viralizó una denuncia de una mujer a través de redes sociales en la que asegura que un joven la estaba grabando en un vestidor de un centro comercial en Bogotá.

La joven habría entrado al vestidor para medirse unas prendas que pretendía comprar en el lugar y cuando se estaba desvistiendo, se fijó que en el suelo, entre dos vestidores, había un celular que la estaba grabando.

Inmediatamente la mujer sacó su celular y registró lo que estaba sucediendo. Luego se dirigió a la persona encargada del lugar para solicitar apoyo y llamar a la Policía.

“Me estaba midiendo un pantalón cuando me doy cuenta de que hay un celular grabando en el piso, apuntando a mi vestidor, a lo que salgo y le informo al de la tienda y le muestro el video. Él me dice que llamará a seguridad”, contó la mujer en su denuncia.

Con el registro en video de lo que estaba pasando como evidencia, la mujer esperó tener ayuda de las autoridades para detener al hombre que intentó grabarla en ropa interior sin su consentimiento. Sin embargo, ella aseguró que “en lo que llegaba la Policía le dio tiempo (al sujeto) de borrar los videos del celular".

La mujer decidió confrontar al agresor y le exigió que le mostrara el contenido de la galería de su celular y verificar la carpeta de archivos eliminados para que se evidenciara que sí la estaba grabando.

"Ya no estaba el video que me tomó, pero sí había un video en el que se veían unos pies por debajo de un probador, lo que confirma lo que estoy diciendo. Ahí empiezan a insultarme, que cómo se me ocurre, que por qué soy tan grosera", contó la mujer, refiriéndose a la familia del joven que lo estaba acompañando en el lugar y lo defendió de las acusaciones.

Un fragmento del clip grabado por la joven se ha difundido en redes sociales y se registran los rostros de quien, según ella, es la familia del hombre que lo acompañaba en el lugar del incidente y discutió con ella. Luego terminaron por irse del sitio.

Aunque la Policía arribó al centro comercial, la denunciante asegura que al llegar “el tipo ya había borrado los videos y me dicen que la única prueba es el video que grabé, pero que no eran pruebas suficientes para inculparlo. El policía me indica que grabar no es un delito, pero que él no estaba muy seguro de que esa ley existiera".

El hecho ha inundado las redes sociales y muchos internautas han rechazado lo sucedido y, más aún, el actuar de los organismos de seguridad del centro comercial y de las autoridades.

#DEPRAVADO. Un sujeto fue sorprendido grabando con su celular a una joven que se encontraba en un probador de ropa de reconocida marca en centro comercial de Bogotá.



🚨 DENUNCIA COMPLETA 👉 https://t.co/F9otj8k4RG pic.twitter.com/o9W0uqVF14 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) March 2, 2025

“Yo hubiera cogido el celular y me lo robó”, “No entiendo cómo no está preso y es muy deprimente que la familia defienda a ese enfermo”, “Ahí se ve la crianza en la familia”, “Debió coger el celular, es una prueba para la policía y para el denuncio”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.