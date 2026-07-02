Así habría ocurrido el feminicidio de Natalia Villalba, según la Fiscalía: se llevó el celular

El clamor que pedía justicia en el caso de Natalia Villalba fue escuchado. El señalado feminicida, identificado como Matthew Foster-Martinson, fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías. En el marco de la audiencia, la Fiscalía reveló elementos materiales probatorios que reconstruyen cómo habría ocurrido el feminicidio. Al ciudadano británico se le acusa de haber causado la muerte de la modelo cucuteña, de 36 años, en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.



De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio. Pero cinco días después fue encontrada la escena del crimen, cuando ya terminaba el tiempo de estadía de Natalia en el apartamento que había alquilado. La ducha del baño estaba abierta y el agua caía sobre una maleta; dentro de ella estaba el cuerpo de la cucuteña. Las autoridades acudieron al llamado e iniciaron las pesquisas para establecer qué había ocurrido. De inmediato aparecieron dos nombres de interés para la investigación: el de un hombre estadounidense y otro de origen británico (Foster Martinson). El segundo fue la última persona en estar en el apartamento, algo que confirmaban tanto la minuta del edificio como las grabaciones de seguridad.

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Así habría actuado Foster Martinson para cometer el crimen

Las actividades de policía judicial, adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitieron establecer que Natalia había autorizado el ingreso de Foster Martinson a la vivienda donde Villalba se alojaba de manera temporal. Una vez en el edificio, el extranjero se registró en el libro de visitas, pero usó un nombre diferente para dificultar su identificación posterior, suplantando la identidad de otro ciudadano y engañando así a su víctima, quien lo dejó entrar pensando que era otra persona. Al parecer, todo habría sido planeado minuciosamente.

Ya dentro del apartamento de Villalba, Foster Martinson presuntamente le propinó varios golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Después, puso el cuerpo dentro de la ya conocida maleta y lo llevó a la ducha del baño para dejarlo expuesto a que le cayera agua caliente. Además, habría empleado varias maniobras para intentar eliminar los rastros de sangre: se cambió la ropa con la que había ingresado al apartamento, donde permaneció tres horas, y la metió dentro de una bolsa —la misma con la que se le vio en los pasillos del edificio— para arrojarla al ducto de basuras antes de abandonar el lugar.



Pero había una pista clave que hizo falta cuando empezó la investigación: el celular de Natalia. La Fiscalía reveló que Foster Martinson se llevó el dispositivo móvil para evitar que se estableciera algún vínculo con ella. El móvil de este cruel asesinato habrían sido los celos, lo que configuraría el caso como un feminicidio.



El señalado feminicida posteriormente se trasladó a Ecuador para intentar evadir a las autoridades y volar de regreso al Reino Unido. Pero las autoridades actuaron más rápido. El británico fue capturado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito cuando se disponía a viajar. Allí fue aprehendido, en cumplimiento de una notificación roja que ya había emitido la Interpol para dar con él. Acto seguido, fue traído a Colombia, donde se legalizó su captura ante la autoridad competente y se inició el proceso oficial para que compareciera ante la justicia colombiana.

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María Paula Rodríguez Rozo

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