"La libertad de prensa es sagrada": De la Espriella tras alerta por posibles atentados contra medios

Una situación de seguridad informada por las autoridades derivó en la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión durante la noche del sábado 7 de noviembre, luego de que el canal recibiera información por parte de las autoridades sobre la presunta intención de grupos ilegales de atentar contra su sede. Ante estos hechos, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X y rechazó las amenazas contra los medios de comunicación, al tiempo que anunció medidas para reforzar su protección.



La alerta se conoció hacia las 8:00 de la noche, cuando Caracol Televisión fue informado por las autoridades sobre posibles acciones contra sus instalaciones. De inmediato, se adoptaron medidas para proteger al personal que se encontraba trabajando en el lugar y se ordenó su evacuación.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, no se encontró evidencia de explosivos en las inmediaciones ni al interior de Caracol Televisión. Sin embargo, las autoridades permanecen atentas ante cualquier situación relacionada con las alertas de seguridad.



¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre las amenazas contra los medios?

A través de una publicación en su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó las posibles amenazas contra Caracol Televisión, RCN y otros medios, atribuidas en las alertas de inteligencia al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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“¡No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano!”, escribió el mandatario.



En su pronunciamiento, aseguró que se tomarán medidas: “Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, señaló.



Además, indicó que ordenó reforzar la protección de la revista Semana. En el mismo mensaje, defendió la libertad de prensa y rechazó cualquier intento de intimidación contra los medios de comunicación. “¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, manifestó.

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Por su parte el ministro de Defensa, el general Jorge Mora, también rechazó los hechos y anunció que "desplegaremos las capacidades necesarias para prevenir cualquier atentado, esclarecer estos hechos, identificar y capturar a los responsables".

Desde el Ministerio de Defensa no escatimaremos esfuerzos para proteger la vida e integridad de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación. Las amenazas del ELN contra RCN y Caracol no quedarán en anuncios: desplegaremos las capacidades necesarias… https://t.co/y1Aj1kDtah — General Jorge Mora (@generaljmora) November 8, 2026

La situación también generó el pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó su solidaridad con los trabajadores de Caracol Televisión y rechazó cualquier forma de violencia o intimidación contra la prensa.

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Por su parte, el procurador Gregorio Eljach también condenó las posibles amenazas y señaló que ningún acto de intimidación puede impedir el ejercicio del periodismo en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co