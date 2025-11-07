Carín León en Bogotá: cierres y movilidad para llegar sin contratiempos al concierto

Este 8 de noviembre, los capitalinos vivirán una noche de música y emoción al ritmo del reconocido artista mexicano Carín León, uno de los intérpretes de música regional más queridos por los colombianos. El concierto, que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, reunirá a miles de fanáticos, por lo que las autoridades anunciaron varios cierres y desvíos viales para garantizar la seguridad y movilidad durante el evento.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que los cierres iniciarán desde la mañana a las 7:00 a. m. del viernes 7 de noviembre y se extenderán hasta las 7:00 p. m. del domingo 9 de noviembre. Esta medida afectará a sectores cercanos al estadio.

Entre las medidas más relevantes que anunciaron las autoridades están el cierre total de algunas calzadas y senderos peatonales, así como desvíos controlados para quienes circulen por la zona. Los peatones y ciclistas también deberán acatar las rutas alternas dispuestas por la entidad.



Cierres viales y peatonales

Cierre total de la calle 57A (entre avenida NQS y acceso parqueadero norte) . y cierre controlado del acceso parqueadero norte hasta la ciagonal 61C. Cabe destacar que ambos senderos peatonales en esa sección también estarán cerrados.

avenida . y Cabe destacar que en esa sección también estarán cerrados. Calle 53 B Bis (carril Norte de la calzada norte, entre carrera 28 y avenida NQS), con el cierre de un carril , pero solo en los tramos donde haya espacio adicional para que los demás vehículos puedan seguir circulando.

avenida , pero solo en los tramos donde haya espacio adicional para que los demás vehículos puedan seguir circulando. Estará cerrado el sendero peatonal norte de la calle 53B Bis (entre Transversal 28 y avenida NQS), pero los peatones podrán usar el sendero del costado sur de la Calle 53B Bis.

Además, durante las noches del viernes y sábado se implementarán cierres totales de la transversal 28 y la calle 53B Bis, así como un carril exclusivo para ciclistas sobre la NQS, protegido con señalización y barreras plásticas.

Cierre parcial y medidas para peatones y ciclistas

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS (entre calle 53B Bis y calle 57A).

de la avenida Ciclistas en avenida NQS, se cerrará el carril oriental de la calzada oriental (el más cercano al andén) de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A. Este carril se destinará para el paso de ciclistas solo si hay congestión en el sendero peatonal. Así mismo habrá personal de logística para guiar a los ciclistas.

Recomendaciones para llegar al concierto sin contratiempos

En un trabajo conjunto de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el sistema de transporte TransMilenio se habilitó una operación especial para que las personas puedan acceder tranquilamente al transporte antes y después del concierto, con el fin de facilitar el acceso y la salida de los asistentes.



De acuerdo con el informe de la alcaldía, habrá 13 servicios troncales disponibles en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, además de 23 rutas zonales con paraderos cercanos al estadio.



Para el retorno, TransMilenio dispondrá de buses hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El dorado, Norte y Américas, la salida de estos dependerá de acuerdo con la demanda de usuarios.

Adicionalmente, se habilitarán provisionalmente zonas amarillas para taxis y vehículos especiales durante la evacuación, que trabajarán desde la 1:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del domingo 9 de noviembre. Este transporte estará ubicado en la transversal 28 entre calle 57 y transversal 25 diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24.

Para un mayor disfrute, la tranquilidad y seguridad de los asistentes, La Secretaría de Movilidad brindó las siguientes recomendaciones:

Llegar al evento en transporte público y evitar el uso del vehículo particular. No detenerse sobre la NQS frente al estadio. Planificar los recorridos con anticipación, especialmente si transita por los sectores de la calle 53 y 57. Mantener recargada y personalizada la tarjeta Tu Llave. Seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito y del personal logístico.

