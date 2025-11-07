Carín León en Bogotá: cierres y movilidad para llegar sin contratiempos al concierto

Publicidad
Este 8 de noviembre, los capitalinos vivirán una noche de música y emoción al ritmo del reconocido artista mexicano Carín León, uno de los intérpretes de música regional más queridos por los colombianos. El concierto, que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, reunirá a miles de fanáticos, por lo que las autoridades anunciaron varios cierres y desvíos viales para garantizar la seguridad y movilidad durante el evento.
La Secretaría Distrital de Movilidad informó que los cierres iniciarán desde la mañana a las 7:00 a. m. del viernes 7 de noviembre y se extenderán hasta las 7:00 p. m. del domingo 9 de noviembre. Esta medida afectará a sectores cercanos al estadio.
Entre las medidas más relevantes que anunciaron las autoridades están el cierre total de algunas calzadas y senderos peatonales, así como desvíos controlados para quienes circulen por la zona. Los peatones y ciclistas también deberán acatar las rutas alternas dispuestas por la entidad.
Además, durante las noches del viernes y sábado se implementarán cierres totales de la transversal 28 y la calle 53B Bis, así como un carril exclusivo para ciclistas sobre la NQS, protegido con señalización y barreras plásticas.
En un trabajo conjunto de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el sistema de transporte TransMilenio se habilitó una operación especial para que las personas puedan acceder tranquilamente al transporte antes y después del concierto, con el fin de facilitar el acceso y la salida de los asistentes.
De acuerdo con el informe de la alcaldía, habrá 13 servicios troncales disponibles en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, además de 23 rutas zonales con paraderos cercanos al estadio.
Para el retorno, TransMilenio dispondrá de buses hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El dorado, Norte y Américas, la salida de estos dependerá de acuerdo con la demanda de usuarios.
— TransMilenio (@TransMilenio) November 7, 2025
Ten en cuenta los desvíos de #TransMiZonal este sábado 8 de noviembre de cara al 'Boca Chueca Tour 2025' de Carín León en El Campín 🏟⬇️
Durante el evento, las siguientes cuatro rutas llevarán a cabo desvios en sus trazados:
🚎 SE14
🚎 AH605
🚎 A002.
🚎 97.… pic.twitter.com/YIRVjYUCu7
Adicionalmente, se habilitarán provisionalmente zonas amarillas para taxis y vehículos especiales durante la evacuación, que trabajarán desde la 1:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del domingo 9 de noviembre. Este transporte estará ubicado en la transversal 28 entre calle 57 y transversal 25 diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24.
Para un mayor disfrute, la tranquilidad y seguridad de los asistentes, La Secretaría de Movilidad brindó las siguientes recomendaciones:
HEIDY CARREÑO
NOTICIAS CARACOL