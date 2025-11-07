Cerrarán importantes avenidas e intersecciones por obras del Metro de Bogotá: conozca los detalles

La Línea 1 del Metro de Bogotá ya registra un avance del 67,17% con corte al 31 de octubre de 2025. Asimismo, se observan importantes avances en la ampliación de la Línea 1 hasta la calle 100 con autopista Norte y en los futuros proyectos de las Líneas 2 y 3. En septiembre pasado llegó el primer tren que recorrerá el sistema de transporte.

"Comenzamos a ver las imponentes estructuras de las estaciones de Metro y TransMilenio que se integrarán al sistema, la instalación de los rieles en el patio taller y el viaducto, se puso en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, inició el proceso de precalificación para seleccionar un aliado estratégico para el primer proyecto inmobiliario conexo a la estación 6 del sistema", se lee en un comunicado de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) en la que dan detalles de los avances.

Por ahora, para continuar con el desarrollo del proyecto de transporte masivo se dieron a conocer varios cierres de importantes corredores viales e intersecciones con el fin de continuar con las construcciones y adecuaciones. La EMB informó de dos cierres, el primero que será desde el 9 de noviembre y el segundo desde el día 15 del mismo mes.



¿Cuáles serán los cierres por obras del Metro de Bogotá?

El primer cierre que se realizará será total y desde el 9 de noviembre. "En la Autopista Norte entre las calles 76 y 77 para el tráfico mixto, y se deshabilitará el paso vehicular por el deprimido que conecta la calle 77 con la calle 80 en sentido occidente. Adicionalmente, se llevará a cabo un cierre parcial de la Autopista Norte entre las calles 77 y 80", se lee en un comunicado de la EMB.



La empresa también informó que se cerrará el separador central de la Autopista Norte entre la calle 79 y 50 metros al norte y del carril de Transmilenio en la calzada oriental entre la calle 79 y 38 metros al norte. En el comunicado aseguraron que TransMilenio seguirá operando sobre la Autopista Norte con normalidad. "Para esta parte de la obra, se requerirá demoler parte del espacio público de la estación Héroes y desmontar temporalmente un sector del vagón sentido sur-norte".

El otro cierre se dará por el avance con el izaje de las dovelas en el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en la intersección de la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali. "Se autorizó el cierre total de la av. Cali con av. Villavicencio", aseguraron, explicando que este cierre será en los siguientes horarios: el 15 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m; desde el 15 de noviembre a las 10:00 p. m. hasta el 17 de noviembre a las 5:00 a. m; y desde el 23 de noviembre al 27 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.

Desvíos y alternativas tras cierres por obras del Metro de Bogotá

Desvíos por cierres en la Autopista Norte

Desvío al norte



Quienes se desplacen por la carrera 17 al norte deberán girar a la izquierda por la calle 71A al occidente hasta la carrera 20 al norte. Después, girarán a la derecha por la calle 74 al oriente hasta la carrera 15 al norte. Posteriormente, deberán girar hacia el occidente por la calle 77 hasta la Autopista Norte, donde podrán retomar su recorrido hacia el norte.

Para los conductores que transiten por la carrera 9 al norte, deberán girar a la izquierda por la calle 76 al occidente, hasta la carrera 15 y seguir hasta la calle 77 al occidente para finalmente retomar al norte por la Autopista Norte.

Desvío al sur



Desde la Autopista Norte, pueden tomar la calle 87 al occidente y luego la carrera 24 al sur para continuar su recorrido.

Desde la calle 80 hacia el oriente, pueden tomar la carrera 24 al sur y seguir su trayecto.

Desde la carrera 23 al sur podrán seguir hasta la calle 72 al oriente y voltear a la derecha por la carrera 19 al sur.

Si continúan por la Autopista Norte, deberán seguir por la carrera 19 al sur y continuar su recorrido.

Desvío al occidente



Desde la carrera Séptima al sur o la carrera 9 al norte, podrán tomar la calle 72 al occidente para continuar su recorrido.

Asimismo, se puede tomar la carrera 9 al norte, y a la altura de la calle 76 girar hacia el occidente. Después, pueden continuar por la carrera 28 al norte hasta la calle 80 y seguir hacia el occidente.

Otra opción desde la calle 76 al occidente, los vehículos pueden tomar la carrera 20 al norte, buscar la calle 77 al occidente, y conectar con la carrera 24 al norte. Después, deberán realizar un retorno en la calle 85 al sur, para conectar con la calle 80 al occidente.

Desde la calle 77 al occidente podrán girar por la carrera 16A al sur y seguir por la calle 76 al occidente. A la altura de la carrera 28, seguirán hacia el norte hasta la calle 80 al occidente.

Desde la carrera 24 al norte, pueden tomar el giro por la calle 83 al oriente, girar para tomar la carrera 22 al sur y conectar con la calle 80 al occidente.

Desde la calle 80 en sentido occidente - oriente, pueden tomar la carrera 20 al sur, luego la calle 77 al occidente y conectar con la carrera 24 al norte y realizar el retorno por la calle 85 al sur hasta la calle 80.

También se puede tomar la Calle 76 al occidente, la carrera 28 al norte y luego continuar por la calle 80 al occidente.

Desvíos por cierres en av. Cali con av. Villavicencio

Desvío al norte



Si va por av. Ciudad de Cali hacia el norte deberá tomar la Diagonal 49 sur al oriente, continuar por la Transversal 85A hacia el sur y luego tomar la calle 53 sur al occidente hasta llegar a la carrera 87D. Desde allí, deben continuar al norte hasta la calle 49 Sur, donde podrán incorporarse a la carrera 88C o a la av. Guayacanes en dirección norte, para finalmente conectar con la av. Villavicencio al oriente y retomar la av. Ciudad de Cali hacia el norte.

Desvío al sur



Si va por el occidente por la av. Ciudad de Villavicencio y quiera dirigirse hacia el sur podrá: tomar la carrera 81H hacia el sur hasta la calle 46 sur al occidente y seguir hacia el sur por la transversal 85ª. Ahí, deberán tomar al occidente por la calle 53 sur hasta la carrera 87 y por la calle 54C sur podrán retomar su recorrido hacia el sur por la av. Ciudad de Cali.

Otra opción es tomar lla av. Ciudad de Cali al norte, y girar a la izquierda por la calle 42A sur hacia el occidente. Ahí, buscarán la carrera 89C hacia el sur para tomar la av. Guayacanes y, a la altura de la calle 52 sur hacer el retorno hacia el norte para tomar la calle 49 sur al oriente hasta la carrera 87 al sur y por la calle 54C sur podrán retomar su recorrido hacia el sur por la av. Ciudad de Cali.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL