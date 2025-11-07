En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cerrarán importantes avenidas e intersecciones por obras del Metro de Bogotá: conozca los detalles

Cerrarán importantes avenidas e intersecciones por obras del Metro de Bogotá: conozca los detalles

La Empresa Metro de Bogotá anunció cierres en tres importantes corredores viales de la ciudad debido a obras que se adelantan para la construcción del proyecto de transporte, programado para iniciar operación en el primer semestre de 2028.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Cerrarán importantes avenidas e intersecciones por obras del Metro de Bogotá: conozca los detalles
La EMB adelanta la construcción de los viaductos del Metro de Bogotá.
EMB

Publicidad

Publicidad

Publicidad