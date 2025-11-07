Asesinato Jaime Esteban Moreno: esto habrían dicho mujeres presentes durante golpiza al estudiante

La audiencia de este viernes 7 de noviembre, en la que se esperaba continuar con la solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, fue suspendida hasta el miércoles 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana. Se trataba del tercer día de diligencias judiciales por la muerte del joven estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, quien falleció tras ser víctima de una golpiza en la madrugada del 31 de octubre, en inmediaciones de la discoteca Before Club, en Chapinero. Durante la jornada, la defensa del acusado presentó nuevos documentos para sustentar su solicitud de no imponer detención intramural, mientras la Fiscalía reveló fragmentos de los testimonios de testigos y de las mujeres que habrían participado en los hechos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La fiscal Claudia Lucía Rodríguez, quien asumió recientemente la dirección del caso, presentó ante el juez los testimonios de los primeros policías que atendieron la emergencia, así como los relatos de tres testigos presenciales y del amigo de la víctima, Juan David. Las declaraciones permitirían establecer la vinculación de las dos mujeres que acompañaban a los agresores la madrugada del crimen.



¿Quiénes son las mujeres señaladas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno?

Uno de los uniformados, según la Fiscalía General de la Nación, relató que fueron alertados por radio sobre una persona inconsciente en la calle 64 con carrera 15. Al llegar al sitio encontraron a un joven con múltiples hematomas en el rostro, acompañado por su amigo Juan David, quien les dio las primeras informaciones. El testigo, aún en shock, señaló que minutos antes ambos salieron de la discoteca Before Club y se dirigían hacia un Oxxo cercano. En el trayecto, un hombre con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y vestido con pantalón negro, atacó por detrás a Jaime Esteban, golpeándolo en la nuca. “El señor Jaime Esteban cae al piso”, explicó la fiscal.

El joven agregó que cerca de los agresores había dos mujeres disfrazadas: una de color azul y otra de negro. “La chica del disfraz azul le decía y señalaba a su amigo, decía que ‘era él, la persona de la discoteca’. La chica del disfraz azul los motivaba a seguir golpeando. Les decía que le pegaran a él. La chica del disfraz negro solo miraba”, contó el testigo ante la entidad de acusación. Según su relato, trató de intervenir para proteger a su amigo.



Otro testigo, identificado como A. I., aseguró haber estado también en la discoteca y luego en el Oxxo donde comenzó la confrontación. Describió que observó a un sujeto disfrazado con la cara pintada de rojo y negro —a quien varios identificaron como uno de los agresores— golpear en la nuca a un joven vestido como “Tyler Durden”, personaje de la película El club de la pelea, que correspondía al disfraz de Jaime Esteban. “El chico grita y como un minuto después se acerca una persona de tez morena que llevaba un disfraz azul, junto con otra chica vestida de negro, y empiezan a gritar al chico vestido de ‘Tyler Durden’: ‘Ahí tiene para que siga acosando’”, puntualizó sobre lo dicho por las mujeres.



El mismo testigo dijo haber escuchado una conversación entre los presuntos agresores segundos después de que diera el primer golpe y se continuara la golpiza fatal. “El chico cara pintada de rojo se regresa a donde estaban las amigas que se encontraban en la acera de enfrente y les dice: ‘¿Será que lo persigo? Alienteme’. Donde la amiga de esta persona le dice: ‘¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’, y el chico pintado de rojo sale corriendo donde se encontraba el chico disfrazado de ‘Tyler’”. Según la fiscal Rodríguez, A. I. incluso comenzó a grabar desde su celular parte del ataque para tener evidencia del momento.

Publicidad

Una tercera testigo, identificada como V. P. y amiga de A. I., corroboró esa versión ante las autoridades. “Ese grupo de personas manifestaba, más que todo la mujer vestida de azul, que tenía que pegarle bien. Él (el agresor) manifestó: ‘Deme ánimos y yo lo hago porque yo sé que puedo acabar con ese man y yo lo hago’. Ese grupo de amigos empezó a animarlo y ahí fue que procedieron para alcanzar a la víctima”, se lee en su declaración.

Otra mujer, identificada con las iniciales S. V., afirmó haber presenciado el hecho desde la ventana del segundo piso de su vivienda. Escuchó los golpes y se asomó, observando cómo un grupo de personas atacaba a un joven en el suelo. “Determinó al chico calvo, con el rostro pintado de rojo y negro, como quien agredió a la víctima. Posteriormente llegó otro sujeto que tenía lo que parecía unas orejas de conejo, con un saco negro, y esta persona se lanzó sobre la víctima lanzándola al suelo”, dijo. En su relato añadió que, después de los golpes, vio al joven de chaqueta vinotinto —la víctima— inmóvil: “No se veían sus facciones, parecía que tuviera una máscara y parecía estar ahogándose. Se movía como si estuviera convulsionando. El chico de blanco trataba de protegerlo”.

Publicidad

La fiscal Rodríguez señaló que estos testimonios muestran la planeación y el ánimo de los agresores antes de la golpiza. “Vemos cómo, mediante estas entrevistas, se nos informa de la premeditación y preparación antes de la agresión. Cuando se reunieron en el establecimiento denominado Oxxo, una de las mujeres realiza varias acusaciones en contra del hoy occiso y, en función de eso, proceden a animar y alentar al aquí imputado Suárez Ortiz”, explicó la funcionaria. Agregó que el acusado “hace manifestaciones claras y contundentes que reflejan la intención de matar, lo que efectivamente procede a realizar, cumpliendo su objetivo”.

La fiscal sostuvo que el crimen tuvo un carácter colectivo y coordinado. “La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por las condiciones y formas en las que se produjo ese resultado: la persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso”. Durante la audiencia, la funcionaria también hizo referencia al material fílmico y las pruebas recolectadas por los investigadores. “Los registros fílmicos, que han sido debidamente recolectados, dan cuenta de que la víctima no se resistió, no agredió, no huyó con violencia, sino que fue alcanzada y derribada, y una vez en el suelo recibió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluso cuando ya estaba inconsciente”, afirmó.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

