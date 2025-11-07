En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Asesinato Jaime Esteban Moreno: esto habrían dicho mujeres presentes durante golpiza al estudiante

Asesinato Jaime Esteban Moreno: esto habrían dicho mujeres presentes durante golpiza al estudiante

En medio de las audiencias para continuar con el proceso del primer imputado por el asesinato del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno, la Fiscalía reveló los testimonios que comprometen a dos mujeres presentes la noche de Halloween.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Lo que habrían dicho las mujeres involucradas al asesinato de Jaime Esteban Moreno la noche de golpiza
Lo que habrían dicho las mujeres involucradas al asesinato de Jaime Esteban Moreno la noche de golpiza
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad