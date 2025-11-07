Caso Jaime E. Moreno: Universidad de los Andes aclara que señalado del crimen terminó clases en 2023

Se siguen conociendo detalles del caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes asesinado en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá luego de haber asistido a una fiesta de halloween. Aunque este viernes se debía definir si Juan Carlos Suárez Ortiz, hasta ahora el único capturado por el crimen, debía ir a prisión, la audiencia tuvo que ser aplazada porque el juez del caso sufrió un accidente y fue trasladado a un centro asistencial.

En todo caso, este viernes se conocieron otros detalles. La Fiscalía pidió enviar a la cárcel a Suárez Ortiz como presunto responsable del delito de homicidio. Durante la audiencia, sin embargo, la defensa abogó por una medida de aseguramiento domiciliaria y justificó su solicitud en que el señalado está supuestamente vinculado a la Universidad de los Andes en calidad de estudiante.

Pero se conoció un documento del abogado de las víctimas en el que la Universidad de los Andes aclara que Suárez Ortiz ya finalizó sus clases en esa institución de educación superior. Se trata de una carta firmada por Claudia Margarita Meza Botero, rectora de la Universidad de los Andes, cuyo destinatario es Alfonso Jaramillo, tío de Jaime Esteban Moreno, y que se envió en respuesta a una solicitud de la familia de la víctima



En la carta se lee que Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el crimen de Jaime Esteban Moreno, "estuvo matriculado como estudiante de pregrado" en la Universidad de los Andes "hasta el segundo semestre del año 2023 cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre". Es decir, que actualmente no estudia en esa institución, como sostuvo la defensa durante la audiencia.



¿En qué va el caso?

Hasta ahora, la investigación ha demostrado que el joven estudiante fue perseguido y recibió una brutal golpiza por parte de Suárez Ortiz y otro hombre, Ricardo González Castro, de 22 años, oriundo de Cartagena y quien permanece prófugo. Jaime Esteban quedó tendido en el suelo e inconsciente. De manera paralela, una mujer que los acompañaba incitó los golpes. El testimonio de dos jóvenes que presenciaron la golpiza ha sido clave en la investigación.



Después de salir de la discoteca en Chapinero, Jaime Esteban y otra persona que lo acompañaba fueron interceptados unas cuadras más adelante por un grupo, en el que estaba Suárez Ortiz, González Castro y otras dos mujeres, quienes no están vinculadas formalmente al caso aunque la familia solicita que sí se incluyan.

Según uno de los testigos, "un joven (al parecer, Suárez Ortiz) con la cara pintada de rojo y negro le dio un golpe en la nuca. Él gritó, y enseguida llegaron otro muchacho y una mujer que le gritaron: ‘'hí tiene, para que siga acosando'". Jaime Esteban intentó levantarse y caminar unos metros, pero sus agresores no se detuvieron. Suárez Ortiz cruzó la calle, se reunió con su grupo y dijo: "¿Será que lo persigo? Aliéntenme, denme ánimos, yo sé que yo puedo acabar con ese man si yo quiero", declaró el testigo. La mujer, agregó, le respondió: "¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más". Así, Suárez Ortiz corrió, alcanzó a la víctima y le dio un golpe que lo tumbó al suelo. Ahí, en compañía de otro joven que no ha sido identificado, continuó la golpiza.

Jaime Esteban fue trasladado inicialmente al Hospital de Chapinero, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde recibió atención en neurocirugía y posteriormente en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde murió tras un paro cardiorrespiratorio.

