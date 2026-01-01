Comienzan las recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿es uno de los beneficiados?

Con el inicio del nuevo año llega uno de los beneficios sociales más esperados por miles de capitalinos, las recargas de pasajes gratis en el sistema TransMilenio. Desde el 1 de enero de 2026, el Distrito puso en marcha la entrega de este apoyo como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una iniciativa que busca aliviar el gasto en transporte de las poblaciones más vulnerables de Bogotá.



De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, durante el mes de enero más de 740.000 personas resultan beneficiadas con este programa, gracias a una inversión que supera los 10.000 millones de pesos. El beneficio está dirigido a personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de pobreza extrema y moderada, quienes reciben pasajes gratuitos para movilizarse en el sistema de transporte masivo de la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para las personas mayores, se destinan más de 3.143 millones de pesos, beneficiando a cerca de 343.000 ciudadanos. En el caso de las personas con discapacidad, el apoyo alcanza a 161.000 beneficiarios, con una inversión aproximada de 2.658 millones de pesos.

Finalmente, el grupo de personas en condición de pobreza extrema y moderada suma 238.000 beneficiarios, con recursos superiores a los 4.205 millones de pesos.



¿Cómo saber si es beneficiario?

La cantidad exacta de pasajes asignados varía según la clasificación en el Sisbén, pero puede ser hasta 12 pasajes y las condiciones definidas por la estrategia IMG.Uno de los aspectos clave para acceder a este beneficio es contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Este requisito es indispensable, ya que permite al sistema identificar al usuario y cargar automáticamente los pasajes gratuitos de acuerdo con su perfil.

Sin la personalización de la tarjeta, no es posible recibir ni activar las recargas correspondientes, una vez realizada la personalización, las personas pertenecientes a los grupos priorizados deben esperar a que la información sea actualizada en el sistema. Solo después de este proceso podrán activar los pasajes asignados.



La personalización de la tarjeta puede realizarse en los puntos autorizados del sistema TuLlave, los cuales están habilitados en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso a los ciudadanos los cual puede consultar en la página www.tullaveplus.gov.co.



La activación de los pasajes gratis se puede hacer de dos maneras

La primera es a través de las taquillas de TransMilenio, donde el usuario debe presentar su tarjeta TuLlave personalizada y solicitar directamente la activación del beneficio. La segunda opción está disponible en los puntos automáticos del sistema.



El procedimiento es sencillo:

Publicidad

El usuario inserta la tarjeta en una de las maquinas, selecciona la opción de “Transacciones virtuales”, luego “Solicitar Subsidio/Convenio”, confirma los pasajes asignados y finaliza el proceso, en caso de ser rechazado, significa que no es beneficiado.

Desde la administración distrital se destaca que este programa no solo contribuye a reducir los gastos diarios de las poblaciones más vulnerables, sino que también promueve el acceso equitativo a la movilidad en la ciudad. Con estas recargas, miles de personas pueden desplazarse para realizar trámites, acceder a servicios de salud, educación o mantener sus actividades cotidianas.



¿Cuánto sube el pasaje de TransMilenio en 2026?

De acuerdo con el borrador de decreto publicado por la Alcaldía de Bogotá, el pasaje de TransMilenio tendría un incremento de $350 pesos a partir de 2026. Esto significaría que la tarifa unificada para los componentes troncal (buses rojos) y zonal (buses azules) pasaría de $3.200 a $3.550. Según el Distrito, el aumento responde principalmente al alza en los costos operativos del sistema, especialmente tras el incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte decretado por el Gobierno nacional, bajo el argumento de quepara cubrir su canasta mensual de viajes.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL

