Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Comienzan las recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿es uno de los beneficiados?

Comienzan las recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿es uno de los beneficiados?

Personas mayores, ciudadanos con discapacidad y hogares vulnerables hacen parte de los más de 740.000 beneficiarios de los pasajes gratis en TransMilenio. Consulte si usted está incluido.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comienzan las recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿es uno de los beneficiados?
Consulte si usted es uno de los beneficiados -
Tarjeta Tu Llave - Archivo

