Conductor de volqueta estrelló varios vehículos y se lanzó a río de Bogotá tras partido de Colombia

La noche de celebración tras la victoria de la Selección Colombia en la fase de grupos en el Mundial de Fútbol quedó empañada en Bogotá por un grave accidente de tránsito que ocurrió en el norte de la ciudad. El conductor de una volqueta estrelló a varios vehículos y arrolló a un actor vial a altas horas de la noche. En un intento de darse a la fuga, el sujeto que protagonizó este hecho saltó a las aguas de un río de la capital.

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El siniestro vial ocurrió en el sector de Lisboa, ubicado en la localidad de Suba. El conductor de este vehículo pesado decidió ponerse al volante después de que terminara el partido República Democrática del Congo vs. Colombia. Al parecer, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando decidió conducir la volqueta.

“De repente veo que el señor de la volqueta aparece de la nada y estrella al bus en la parte de atrás (...) me cogió con la rueda trasera, se llevó todo el lado de mi carro”, relató un taxista afectado por el accidente a Noticias Caracol. “El señor ni se podía bajar del carro”.

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Intento de fuga y daños materiales en Suba

Cuando el vehículo de carga pesada se movilizaba por una vía que lleva hacia la calle 80, la volqueta estrelló a tres automóviles y arrolló a un ciclista. Cuando la comunidad intentó interceptarlo para entregarlo a las autoridades, el presunto responsable de este accidente en Bogotá se dio a la fuga lanzándose hacia la corriente del río.



En la cabina de la volqueta las autoridades hallaron varias botellas de bebidas alcohólicas. El reporte del Ojo de la Noche, por su parte, mostró los graves daños materiales en un bus del sistema de transporte público (SITP) y un taxi que quedaron implicados en el choque múltiple.



En este momento, el cuerpo de Bomberos de Suba avanza en las labores de rescate y búsqueda del hombre que se lanzó al río para verificar su paradero, así como para evaluar su estado de salud tras sumergirse en el cuerpo de agua.

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María Paula Rodríguez Rozo

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