Ella es la mujer que murió arrollada por carro en el barrio Niza de Bogotá tras partido de Colombia

Los hechos son materia de investigación. Preliminarmente, y acorde con lo que han relatado algunos testigos, el incidente se habría originado luego de una supuesta discusión.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 19 de nov, 2025
Accidente en Bogotá.jpg
El incidente se presentó en hora de la noche del pasado martes 19 de noviembre. -
Foto: Ojo de la Noche de Noticias Caracol y archivo Colprensa (imagen de referencia)

