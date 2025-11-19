Ella es la mujer que murió arrollada por carro en el barrio Niza de Bogotá tras partido de Colombia

En el sector de Niza, de la localidad de Suba, falleció una joven mujer tras haber sido arrollada por un vehículo frente a la entrada norte del centro comercial Bulevar, en el norte de Bogotá. El conductor del vehículo, quien según testigos habría sostenido una supuesta discusión con la mujer antes de tal incidente, escapó del lugar y permanece libre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El incidente se presentó durante la noche del pasado martes 18 de noviembre, tras el partido amistoso de la Selección Colombia. Relatos conocidos por Edward Porras, periodista de El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, apuntan preliminarmente a que todo se presentó luego de que la joven hubiera tenido una pelea con el presunto conductor, quien la golpeó con el vehículo y posteriormente se dio a la fuga.

Por la gravedad de sus heridas, la joven, quien departía junto a varios de sus amigos en el momento del incidente, falleció al poco tiempo de los hechos. Las autoridades acudieron al punto e iniciaron la investigación correspondiente, pero pese a los relatos conocidos de quienes al parecer presenciaron el hecho, no han relacionado al autor de los hechos como pareja sentimental de la víctima, hipótesis preliminar que se divulgó en un primer momento.



¿Quién es la mujer arrollada por carro cerca de centro comercial Bulevar Niza de Bogotá?

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció que la mujer fallecida en este trágico y desconcertante incidente fue identificada como Laura Fabiana León, joven de alrededor de 23 años. La víctima se encontraba departiendo junto con sus amigos, quienes habrían estado en el momento de los hechos y dieron sus respectivas versiones de lo ocurrido. Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para poder dar con el paradero del autor del hecho.



"Hacia la medianoche, alrededor del centro comercial Niza de la localidad de Suba, se presenta una colisión de un vehículo automóvil contra una mujer, situación que genera el fallecimiento de la persona en este sitio. Es de anotar que es conocido por las unidades de Tránsito, con el fin de indagar y esclarecer lo que ocurrió en el lugar de los hechos", informó el teniente coronel Juan Montilla, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO