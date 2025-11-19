Aceleran obras en la avenida 68 tras años de retraso, pero tramo clave se va hasta 2027

Conductores, comerciantes y habitantes de la zona cercana a la avenida 68 se han quejado porque algunos tramos de este importante corredor vial están presentando serios retrasos. El tramo que queda justo al frente del Parque Simón Bolívar es el que más problemas ha tenido por retrasos.

"No avanza, llevamos cuatro años en las mismas. No pasa nada (...) Está cruda, ni siquiera tenían que construir nada, solamente era reparchar una vía y poner estaciones y ya", dijo un habitante del sector, quien admitió que el tráfico sí lo han manejado de una buena manera a pesar de los retrasos.



¿Cómo van las obras de la avenida 68?

La obra frente al Parque Simón Bolívar es uno de los tramos más delicado, se tenía que entregar en diciembre de este año, pero ahora está programado para entregarse en 2027. "Una obra de 17.07 km. Cuando llegamos nosotros debía haber estado en el 80%. El grupo 6 estaba en el 33%, como varios de los grupos. Seis de los grupos iban por debajo del 40% cuando deberían de estar en el 80%. Hoy ya estamos alrededor del 77%", dijo el gerente del IDU, Orlando Moralo.



El funcionario explicó que las obras por la avenida 68 son de un contrato de 2020 que debería haberse terminado este 2025. "Pero la encontramos en el 30%, es absolutamente imposible que la termináramos. Al contrario, esta la íbamos a caducar. Así que logramos avanzar. De hecho tiene todavía unas multas, sanciones, en todas la 68 tenemos más de 17. En todos los contratos son más de 40 sanciones. Ya hemos hecho cuatro caducidades a contratos".



Molano dijo que el tramo tiene que estar listo y entregado el año entrante. "Vamos a habilitar grupo 2, 3 y 4, y 6 que va avanzado. Los únicos tramos que se entregarán hasta 2027 son: grupo 1, que es el de Venecia; el grupo 7, que es el de la Suba; y el grupo 8.

¿Cómo es la nueva ruta de TransMilenio que pasa por puente recién inaugurado de la Avenida 68?

Transmilenio confirmó la llegada de una nueva ruta integrada al sistema del SITP y que recorrerá la nueva troncal de la Avenida 68. En la tarde del miércoles 30 de octubre, el alcalde Carlos Fernando Galán, junto a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, inauguraron el nuevo puente curvo de la Avenida 68 con Calle 26, infraestructura que hace parte del grupo 5 de la construcción de la troncal de la av. 68.

“Con la habilitación del grupo 5 de TransMilenio de la 68, Bogotá puede empezar a ver la luz al final del túnel, porque ya podemos empezar a sentir que esta obra, que fue adjudicada hace más de cinco años y que cuando llegamos debía estar en 80 %, pero recibimos en 44 %, avanza y comienza a prestar servicio a la ciudadanía”, dijo el alcalde a través de un comunicado emitido por la Alcaldía.

El puente, de uso exclusivo del sistema TransMilenio, cuenta con dos carriles para buses articulados y biarticulados (uno por sentido) y es curvo de forma que se integra directamente con la Calle 26. La estructura tiene 570 metros de longitud (incluidos los aproches), cuenta con un ancho de tablero variable entre 8 y 11 metros y gálibos (alturas) que van desde los 5,70 metros, en la parte más baja, sobre la Avenida 68, hasta los 7,00 metros, sobre la Calle 26.