El drama de la familia Villota por avalancha en Silvania: madre, hija y nieta siguen desaparecidas

El cuerpo de Bomberos de Cundinamarca continúa las labores de búsqueda de las tres personas que permanecen desaparecidas luego que una creciente súbita arrastrara el carro en el cual se movilizaban a la altura de Silvania, en Cundinamarca. Los hechos ocurrieron en la noche del lunes 17 de noviembre, dejando además otra persona muerta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con las autoridades, la emergencia ocurrió a las 9:30 de la noche de ese lunes, cuando se informó sobre una avalancha en la quebrada Yayata Las Villas. Vecinos del sector detallaron que la fuerza del agua arrastró un automóvil con cinco personas a bordo.

De inmediato comenzó la búsqueda, los rescatistas hallaron a una mujer ilesa, pero a un hombre que había fallecido, mientras que otros tres de sus allegados permanecen desaparecidos. Luego de más de 24 horas de labores, las autoridades reportaron que han encontrado varias partes del vehículo en diferentes sectores de la quebrada.



¿Quién es la familia víctima de la tragedia?

Mientras las familias vecinas de la quebrada lamentan el fallecimiento y las desapariciones, otros intentan salvar los objetos de las 17 casas que quedaron en riesgo por cuenta de la fuerza de la avalancha, que dejó enormes piedras muy cerca de las viviendas.



En la mañana de este miércoles se conoció la identidad de la familia que sufrió la tragedia. Se trata de los Villota, quienes iban a bordo del carro que fue arrastrado por la creciente. Se conoció que la víctima mortal fue el padre de familia, Segundo Villota, quien era quien

conducía el vehículo.



La familia se dirigía de regreso a Bogotá tras haber pasado el fin de semana visitando un terreno que habían comprado recientemente cerca de Silvania.

Publicidad

Las labores se concentran en la búsqueda de tres mujeres, todas miembros de la misma familia, que infortunadamente viajaban en ese automóvil: Teresa Escandón, esposa de Segundo; Ana Lucía Villota, hija de Segundo; y Manuela Sofía, nieta de Segundo.

En medio del desastre se registró lo que las autoridades consideraron un "milagro de vida", pues una mujer, de aproximadamente 30 años, que iba en la parte trasera de la camioneta, logró sobrevivir y fue hallada con vida en una de las orillas de la quebrada.

Publicidad

Lamentablemente, la tragedia se extiende a sus mascotas, pues los dos animales de compañía de la familia también se encuentran desaparecidos, arrastrados por el fango, las piedras y los palos. Los organismos de socorro permanecen en alerta máxima debido a las fuertes precipitaciones que han afectado a Cundinamarca durante el fin de semana.

NOTICIAS CARACOL