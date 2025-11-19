En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El drama de la familia Villota por avalancha en Silvania: madre, hija y nieta siguen desaparecidas

El drama de la familia Villota por avalancha en Silvania: madre, hija y nieta siguen desaparecidas

Segundo Villota, padre de la familia, fue la víctima mortal. Autoridades de Cundinamarca están en la búsqueda de las mujeres desaparecidas.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 19 de nov, 2025
Familia Villota, víctimas de tragedia en Silvania.
