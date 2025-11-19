En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mujer murió arrollada tras partido de Colombia en Bogotá: novio la habría atropellado por discusión

Mujer murió arrollada tras partido de Colombia en Bogotá: novio la habría atropellado por discusión

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de lo ocurrido en la capital del país durante la noche del pasado martes 18 de noviembre.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 19 de nov, 2025
Mujer atropellada en Bogotá.jpg
Los hechos se presentaron en inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza. -
Foto: Ojo de la Noche, de Noticias Caracol

