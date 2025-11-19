Mujer murió arrollada tras partido de Colombia en Bogotá: novio la habría atropellado por discusión

Un lamentable incidente se presentó en el centro comercial Buevar Niza tras el reciente partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia, jugado el pasado martes 18 de noviembre en horas de la noche. Una mujer de aproximadamente 23 años identificada como Laura Fabiana León, murió tras ser arrollada por un vehículo que, tras haber cometido el grave hecho, se dio a la fuga.

La hipótesis principal a la que apuntan las autoridades consiste en que la pareja sentimental de León habría estado involucrada en su muerte. El hombre, según relataron testigos citados por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, habría llegado al punto para recoger a la víctima, quien se subió al auto luego de que este la llamara. Ya dentro del vehículo, se presentó una fuerte discusión entre ambas personas que condujo a que la mujer saliera del mismo para hablar con una de sus amigas, momento en el que el agresor, al parecer, procedió a arrollarla.

La víctima resultó gravemente herida y, producto de tal impacto, perdió la vida al poco tiempo del incidente. Mientras tanto, el responsable del ataque se dio a la huida y hasta el momento permanece en libertad. Por esta razón, las autoridades dieron inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y dar con el paradero del señalado responsable; asimismo, a través de testigos, relatos y cámaras de seguridad, pretenden obtener mayores detalles sobre lo acontecido.



¿Qué hacer si es víctima de violencia basada en género?

Acorde con información de la Alcaldía de Bogotá, estos son los puntos a los que puede acudir si es víctima de violencia de género y requiere de atención en salud:



Unidades de Servicios de Salud (USS) *antes hospitales

Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)

Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS)

¿Cómo acceder a la justicia en este tipo de casos?

Unidad de Reacción Inmediata (UR).

Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación (CAF) (ubicado en la calle 19 # 27-09, pisos 1 y 3, lunes a viernes, de 8:00 a. m. A 4:00 p. m.).

Para denuncias

Fiscalía General de la Nación.

Celular: 122.

Teléfono fijo: 018000 919 748.

La plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/LlenarFormulario.

Policía Metropolitana de Bogotá.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

En caso de emergencias comuníquese con la Línea 123



¿Dónde recibir información?

Telefónica.

Orientación en Bogotá Línea Púrpura: 01 8000 112 137.

WhatsApp: 300 755 1846.

Línea nacional: 155.

Presencial.

Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM), lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Casas de Justicia, lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

¿Cómo acceder a medidas de protección?

Comisarías de Familia

Línea Una Llamada de Vida: 601 380 8400



