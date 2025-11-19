Mujer murió arrollada tras partido de Colombia en Bogotá: novio la habría atropellado por discusión

Publicidad
Un lamentable incidente se presentó en el centro comercial Buevar Niza tras el reciente partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia, jugado el pasado martes 18 de noviembre en horas de la noche. Una mujer de aproximadamente 23 años identificada como Laura Fabiana León, murió tras ser arrollada por un vehículo que, tras haber cometido el grave hecho, se dio a la fuga.
La hipótesis principal a la que apuntan las autoridades consiste en que la pareja sentimental de León habría estado involucrada en su muerte. El hombre, según relataron testigos citados por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, habría llegado al punto para recoger a la víctima, quien se subió al auto luego de que este la llamara. Ya dentro del vehículo, se presentó una fuerte discusión entre ambas personas que condujo a que la mujer saliera del mismo para hablar con una de sus amigas, momento en el que el agresor, al parecer, procedió a arrollarla.
La víctima resultó gravemente herida y, producto de tal impacto, perdió la vida al poco tiempo del incidente. Mientras tanto, el responsable del ataque se dio a la huida y hasta el momento permanece en libertad. Por esta razón, las autoridades dieron inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y dar con el paradero del señalado responsable; asimismo, a través de testigos, relatos y cámaras de seguridad, pretenden obtener mayores detalles sobre lo acontecido.
Acorde con información de la Alcaldía de Bogotá, estos son los puntos a los que puede acudir si es víctima de violencia de género y requiere de atención en salud:
En caso de emergencias comuníquese con la Línea 123
Comisarías de Familia
Línea Una Llamada de Vida: 601 380 8400
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO