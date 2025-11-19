Bogotá: estas son las nuevas rutas de SITP que buscan conectar a Suba con Usaquén y con Chapinero

Publicidad
El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ha puesto en marcha dos nuevos servicios TransMiZonal con el objetivo de fortalecer la movilidad y la conexión entre tres de las localidades más pobladas y activas del norte de la capital: Suba, Chapinero y Usaquén. Estas nuevas rutas, cuya implementación formal inició el pasado martes 18 de noviembre, están diseñadas para complementar la oferta existente y responder a las necesidades específicas de desplazamiento en las horas pico, por lo que, según la página de TransMilenio, se estima que esta ampliación beneficie a más de 13.000 personas diariamente.
Las dos rutas que entraron en funcionamiento son identificadas como: BC165 Unicentro - Suba Rincón y CA164 Suba Tibabuyes - Porciúncula.
El servicio BC165, que une Suba Rincón con el sector de Unicentro, cuenta con 24 paraderos en el sentido hacia Unicentro y 21 paraderos en su recorrido de regreso a Suba. Su punto de inicio se localiza en la Calle 132 con Carrera 94 y transita por la Avenida Rincón, El Rincón, San Jorge y Calatrava, para luego tomar la Calle 127 hasta llegar a la Carrera 13, cubriendo sectores como La Calleja y Santa Bárbara Central.
Por su parte, el servicio CA164 conecta la zona de Suba Tibabuyes con el barrio Porciúncula en Chapinero. Este trayecto opera con 55 paraderos en ambos sentidos e inicia en la Calle 132 con Carrera 132a y recorre calles comola calle 132, Calatrava, calle 127, carrera 11, el sector de Quinta Camacho y la carrera 15.
Los horarios de operación están ajustados para cubrir las horas pico de lunes a viernes en la ciudad, por lo que la ruta de BC165 Unicentro - Suba Rincón funcionará de:
Para la ruta CA164 Suba Tibabuyes - Porciúncula los horarios serán de lunes a viernes de 4:00 a 8:30 de la mañana y de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche.
La implementación de estas dos rutas zonales surge como resultado de una colaboración directa con los usuarios. Según María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio S.A., estos servicios fueron creados a través de mesas de diálogo y trabajo conjunto con la comunidad. "Buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía", declaró.
Este ajuste operacional busca que los miles de ciudadanos que residen en Suba y deben desplazarse a sectores de Chapinero y Usaquén por motivos laborales o académicos cuenten con una alternativa de transporte más directa y eficiente.
#TransMiTeInforma 🔔— TransMilenio (@TransMilenio) November 18, 2025
A partir de mañana, martes 18 de noviembre, en #TransMiZonal:
🚎 Se pone en marcha la nueva ruta AC164 (Porciúncula - Suba Tibabuyes) ☑️
🚎 Inicia su operación el nuevo servicio BC165 (Unicentro - Suba Rincón) ☑️
🚎 Atentos a la modificación del nombre y… pic.twitter.com/MagfObJwce
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL