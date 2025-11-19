En vivo
COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Bogotá: estas son las nuevas rutas de SITP que buscan conectar a Suba con Usaquén y con Chapinero

Bogotá: estas son las nuevas rutas de SITP que buscan conectar a Suba con Usaquén y con Chapinero

TransMilenio lanzó dos rutas TransMiZonal para mejorar la conectividad en el norte de Bogotá, beneficiando a más de 13.000 usuarios diarios e integrando sectores clave de Suba, Chapinero y Usaquén.

Noticias Caracol
19 de nov, 2025
