Bogotá: estas son las nuevas rutas de SITP que buscan conectar a Suba con Usaquén y con Chapinero

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ha puesto en marcha dos nuevos servicios TransMiZonal con el objetivo de fortalecer la movilidad y la conexión entre tres de las localidades más pobladas y activas del norte de la capital: Suba, Chapinero y Usaquén. Estas nuevas rutas, cuya implementación formal inició el pasado martes 18 de noviembre, están diseñadas para complementar la oferta existente y responder a las necesidades específicas de desplazamiento en las horas pico, por lo que, según la página de TransMilenio, se estima que esta ampliación beneficie a más de 13.000 personas diariamente.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

¿Cuáles son las nuevas rutas de SITP?

Las dos rutas que entraron en funcionamiento son identificadas como: BC165 Unicentro - Suba Rincón y CA164 Suba Tibabuyes - Porciúncula.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El servicio BC165, que une Suba Rincón con el sector de Unicentro, cuenta con 24 paraderos en el sentido hacia Unicentro y 21 paraderos en su recorrido de regreso a Suba. Su punto de inicio se localiza en la Calle 132 con Carrera 94 y transita por la Avenida Rincón, El Rincón, San Jorge y Calatrava, para luego tomar la Calle 127 hasta llegar a la Carrera 13, cubriendo sectores como La Calleja y Santa Bárbara Central.

Por su parte, el servicio CA164 conecta la zona de Suba Tibabuyes con el barrio Porciúncula en Chapinero. Este trayecto opera con 55 paraderos en ambos sentidos e inicia en la Calle 132 con Carrera 132a y recorre calles comola calle 132, Calatrava, calle 127, carrera 11, el sector de Quinta Camacho y la carrera 15.



¿Cómo son los horarios de BC165 Unicentro - Suba Rincón y CA164 Suba Tibabuyes - Porciúncula?

Los horarios de operación están ajustados para cubrir las horas pico de lunes a viernes en la ciudad, por lo que la ruta de BC165 Unicentro - Suba Rincón funcionará de:



Lunes a viernes: de 4:30 a.m a 8:30 a.m y de 2:00 p.m a 8:00 p.m

de 4:30 a.m a 8:30 a.m y de 2:00 p.m a 8:00 p.m Sábados: de 5:00 a.m a 7:30 p.m

de 5:00 a.m a 7:30 p.m Domingos y festivos: de 5:00 a.m a 7:30 a.m

Para la ruta CA164 Suba Tibabuyes - Porciúncula los horarios serán de lunes a viernes de 4:00 a 8:30 de la mañana y de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche.



La importancia de la comunidad para la creación de estas rutas

La implementación de estas dos rutas zonales surge como resultado de una colaboración directa con los usuarios. Según María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio S.A., estos servicios fueron creados a través de mesas de diálogo y trabajo conjunto con la comunidad. "Buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía", declaró.



Este ajuste operacional busca que los miles de ciudadanos que residen en Suba y deben desplazarse a sectores de Chapinero y Usaquén por motivos laborales o académicos cuenten con una alternativa de transporte más directa y eficiente.



#TransMiTeInforma 🔔



A partir de mañana, martes 18 de noviembre, en #TransMiZonal:



🚎 Se pone en marcha la nueva ruta AC164 (Porciúncula - Suba Tibabuyes) ☑️



🚎 Inicia su operación el nuevo servicio BC165 (Unicentro - Suba Rincón) ☑️



🚎 Atentos a la modificación del nombre y… pic.twitter.com/MagfObJwce — TransMilenio (@TransMilenio) November 18, 2025

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL