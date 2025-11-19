Bloqueo en la vía a La Calera por impuesto predial: denuncian aumentos de más del 5.000 %

La vía que conecta a Bogotá con el municipio de La Calera fue bloqueada por la comunidad, que denuncia un aumento excesivo en el impuesto predial. El cierre ya completa cerca de tres horas y los conductores que a diario se movilizan por esta vía han sido los más afectados por el cierre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Entre las personas que efectúan el bloqueo de la vía se encuentran miembros de la veeduría del catastro que evidenció los elevados aumentos en el impuesto predial para los habitantes del municipio cundinamarqués.



"Aquí en La Calera se está llevando el proceso de actualización catastral, pero no se están teniendo garantías. Ya se le mandó un derecho de petición al Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) y la Alcaldía Municipial. Ellos respondieron negativamente el modificar el convenio".



Noticia en desarrollo...

Publicidad