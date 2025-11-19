En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Bloqueo en la vía a La Calera por impuesto predial: denuncian aumentos de más del 5.000 %

Bloqueo en la vía a La Calera por impuesto predial: denuncian aumentos de más del 5.000 %

La comunidad de La Calera tiene bloqueadas varias vías, en especial las que conectan con Bogotá, en protestas por el aumento del impuesto predial.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Bloqueo en la vía a La Calera por impuesto predial: denuncian aumentos de más del 5.000 %
La comunidad bloqueó varias vías de conexión del municipio.
Archivo Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad