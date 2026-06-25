Cortes de agua en Puente Aranda por reparación de tubería principal: estos son los barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que este jueves 25 de junio de 2026 se presentó una afectación en una tubería matriz de la red de distribución, situación que hizo necesario realizar trabajos de mantenimiento correctivo para garantizar el funcionamiento del sistema.

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Las labores se desarrollan en el sector de la avenida Primero de Mayo con avenida calle 68, punto donde fue detectado el daño que requiere intervención inmediata por parte de los equipos operativos de la entidad. Como consecuencia de estos trabajos, el suministro de agua fue suspendido desde las 10:00 de la mañana en una amplia zona de la localidad de Puente Aranda.

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Barrios afectados por el corte de agua en Bogotá

La restricción temporal del servicio afecta a los habitantes de los barrios:



Alcalá

Tejar

Alquería La Fragua

Ospina Pérez

La suspensión también comprende el área ubicada entre la avenida carrera 50 y la avenida carrera 72, así como el tramo comprendido entre la avenida calle 26 Sur (Primero de Mayo) y la calle 40 Sur. Según la EAAB, la medida es necesaria para facilitar las maniobras técnicas y garantizar una reparación segura de la infraestructura afectada.



Acueducto habilita servicio de carrotanques

Mientras avanzan los trabajos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dispuso de carrotanques para atender las necesidades de la comunidad que permanece sin servicio. Los ciudadanos que requieran abastecimiento de agua pueden solicitar este apoyo a través de la línea de atención Acualínea 116.



La entidad indicó que la distribución priorizará instituciones de salud, clínicas, hospitales y otros lugares donde se concentre un alto número de personas, con el fin de reducir el impacto generado por la suspensión temporal del suministro.



¿Cuándo regresará el servicio de agua?

De acuerdo con el cronograma entregado por la EAAB, se espera que el suministro de agua quede restablecido durante la madrugada del viernes 26 de junio de 2026, una vez finalicen las labores de reparación y se realicen las verificaciones correspondientes sobre la red.



La empresa señaló que los equipos técnicos continúan trabajando en la zona para concluir la intervención en el menor tiempo posible y normalizar la prestación del servicio para los residentes afectados.

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Ante la interrupción temporal del servicio, las autoridades recomiendan a los habitantes de los sectores afectados hacer un uso racional del agua almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización sobre el avance de las obras.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co