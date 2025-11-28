En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Última foto revela cita previa entre oficiales hallados muertos en Cantón Norte de Bogotá

Última foto revela cita previa entre oficiales hallados muertos en Cantón Norte de Bogotá

La fotografía se tomó horas antes de que, supuestamente, el capitán Pablo Masmela le quitara la vida a la subteniente María Mora y luego se quitara la vida. El relato de una testigo será clave para esclarecer los hechos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Última foto revela cita previa entre oficiales hallados muertos en Cantón Norte de Bogotá
Este fue el carro en el que fueron hallados los cuerpos sin vida -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad