El relato del fiscal que reconstruyó la desaparición y muerte de Ana Lucía entre Mosquera y Bogotá

La Fiscalía General de la Nación presentó durante una audiencia de control de garantías la reconstrucción de los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Ana Lucía González, una niña de 8 años cuyo cuerpo fue encontrado en un túnel de alcantarillado en el sur de Bogotá. Por estos hechos, un juez ordenó enviar a prisión a José Rojas Larez, un ciudadano venezolano de 29 años, señalado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados. El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.



Según la investigación expuesta por el ente acusador, el caso estaría relacionado con una presunta venganza después de una discusión entre Rojas Larez y su pareja sentimental, quien es hermana mayor de la niña. Dicha venganza se enmarcaría como “una forma de violencia vicaria y retaliación” contra la pareja del venezolano. (Lea: Tío de niña encontrada en alcantarilla de Bogotá revela amenazas previas: “Yo acabo con tu familia”)



El recorrido de Ana Lucía desde Mosquera hasta Bogotá

La investigación señala que el procesado habría aprovechado que su pareja salió del inmueble y acudió a un CAI para pedir ayuda. Previamente, según la Fiscalía, se habría presentado un episodio de violencia intrafamiliar en el que el hombre habría destruido objetos de la vivienda y amenazado a integrantes de la familia.

Las autoridades también analizaron registros de cámaras de seguridad en los que quedó registrado el traslado de la menor. Según la investigación, el hombre habría utilizado una motocicleta y llevaba puesto un casco que pertenecía a su pareja, elemento que habría ayudado a establecer su identidad.

Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso explicó ante el juez el recorrido que habría realizado el procesado con la menor antes de su muerte. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el 14 de septiembre, Rojas Lares habría sacado a la niña de Mosquera y la habría trasladado en una motocicleta hacia Bogotá.

“La sube en la moto, la traslada allí en esa moto del municipio de Mosquera y entran a la ciudad de Bogotá por la localidad de Fontibón. Allí en Bogotá, ese día 14 de septiembre, la deja”, explicó la fiscal durante la diligencia.

La Fiscalía sostuvo que Rojas Lares regresó a Bogotá al día siguiente. Al parecer, ent odo ese tiempo, la menor estuvo en un inmueble del barrio Casandra. “Retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar”, señaló la representante del ente acusador.

Según la hipótesis presentada ante el juez, fue en ese sector donde el procesado habría quedado a solas con la niña y, presuntamente, le habría causado la muerte por asfixia, según el dictamen forense de Medicina Legal. La menor también habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexuales.

Hallazgo del cuerpo y captura del señalado

El cuerpo de Ana Lucía González fue encontrado posteriormente en un túnel de alcantarillado a las pocas horas de su asesinato por unos niños que jugaban en la zona. Tras la desaparición de la menor, las autoridades adelantaron labores de búsqueda y seguimiento al señalado responsable. Rojas Larez fue capturado en la localidad de Los Mártires. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que el procesado fuera privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial. El juez de control de garantías aceptó la solicitud y ordenó su traslado a un centro penitenciario.



La hermana mayor de Ana Lucía, Luz González, pidió que se imponga una condena al responsable del crimen. “Queremos justicia, que este crimen no quede impune”, manifestó la familiar durante la diligencia.



La menor se encontraba en Colombia durante sus vacaciones y, según la información conocida en el proceso, tenía previsto regresar próximamente al estado Zulia, en Venezuela, para retomar sus estudios. El caso continúa bajo investigación y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de Rojas Larez frente a los hechos por los que fue imputado.

María Paula Rodríguez Rozo

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