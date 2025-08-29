Detalles sobre hallazgo de dos cadáveres en Ciudad Bolívar: se conoce nombre de las víctimas

Un terrible hallazgo fue revelado por las autoridades de Bogotá luego de que, en unos escombros en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, se encontraran los cuerpos sin vida de dos hombres. Los vecinos de barrio Quintas del Lucero no salen de su asombro.

Al parecer, una persona del sector que iba a botar su basura en los escombros notó la presencia de los dos cadáveres y decidió llamar a las autoridades en medio de su pánico.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, hicieron presencia en la zona para hacer el levantamiento de los cuerpo sin vida y comenzaron con las investigaciones correspondientes para saber quién o quiénes fueron las personas que llevaron a los fallecidos hasta el lugar.



El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, informó en *City Noticias* que “en el sector de Quintas de Lucero, sobre unos escombros. Inmediatamente la zona de atención se traslada hasta el sitio. Lo que se logra establecer es el hallazgo de dos cuerpos sin vida de dos personas de sexo masculino de aproximadamente entre 70 y 66 años”. Una de las víctimas tenía antecedentes judiciales.

El comandante indicó que, inmediatamente unidades de Policía hicieron presencia en el sitio y “se hizo el reporte para que llegara la unidad investigativa y se empezara a adelantar la investigación. En las primeras verificaciones que adelantamos, estas personas presentan impacto con arma de fuego y se logró establecer que uno de ellos había sido capturado en días anteriores por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes”.

Sobre los hechos, el comandante indicó que “estamos trabajando, tratando de establecer en qué momento se presentaron los hechos y cuáles son los móviles frente a este caso”.

Durante varias horas, la zona estuvo acordonada por la Policía Nacional mientras se llevaba a cabo el levantamiento de los cadáveres. De acuerdo con el diario Q’hubo, los dos fallecidos fueron identificados como Johan Parra, de 66 años, y Fabián Chivatá, de 70 años. Además, se conoció que ambas personas presentaban signos de violencia.

Un vecino de la comunidad le contó al medio citado que “La gente se empezó a amontonar entre los escombros. Fui a mirar y claro, ahí había dos manes que parecían dormidos, pero en realidad estaban muertos”.

Otro habitante de la comunidad manifestó que “acá también llegó una señora a llorar y a gritar, pero no se sabe por cuál de los dos muertos estaba así de destrozada”.

