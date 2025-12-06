¿Asesinato de teniente Camila Mora en Cantón Norte estaba planeado? Abogado revela nueva hipótesis

El trágico feminicidio de la teniente del Ejército Nacional, María Camila Mora Maecha, de 27 años, ocurrido el pasado 26 de noviembre dentro de las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá, ha conmocionado al país y ha puesto en el centro de la discusión la persistente violencia de género. El abogado de la familia, en una entrevista exclusiva, ha revelado detalles escalofriantes de los hechos y ha asegurado que el mayor Pablo Masmelas, presunto autor, "había planeado seguramente con mucha anticipación estos hechos".

El abogado fue enfático al señalar la autoría del crimen, descartando la necesidad del término "presunto": "Yo quiero señalarle aquí a los televidentes y a Caracol como algo inobjetable. La persona que le quitó la vida a la teniente María Camila Mora es el señor Pablo Masmelas, el señor mayor Pablo Masmelas. Eso ya no está en el presunto, está demostrado".

Según el relato del abogado, la teniente Mora, quien se encontraba en Bogotá para asistir a un concierto de reggaetón y estaba de paso por el Cantón Norte para recoger a una amiga, fue forzada por el Mayor a reingresar a su vehículo. "Aprovechando la confianza y aprovechando la seguridad con la que la teniente María Camila Mora se sentía al estar dentro de un estamento militar como es el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá, pues sacó provecho de ello y forzándola la hizo ingresar nuevamente en su carro del que había acabado de descender", explicó el defensor.



La amiga de la teniente, testigo clave, observó la escena desde su vivienda fiscal y alcanzó a escuchar "el grito de auxilio" de Mora Maecha. Al llegar al vehículo, la testigo encontró "la humareda que producen los disparos de un arma de fuego y a las dos personas ya sin vida". Un punto especialmente grave en la investigación es el origen del arma utilizada. El abogado indicó que no se trataba del armamento oficial del Mayor: "No es un arma de uso oficial que se le haya conferido, es una arma que ni siquiera tenía salvoconducto". Además, precisó que esta, junto con otras dos, fueron halladas en la habitación del Mayor y "no tenían permiso ni oficial ni legal para ser portadas por este señor".



La hipótesis del crimen planeado y los antecedentes

Cercanos de María Camila, una mujer descrita como "destacada y brillante", sostienen que la teniente había dado por terminada su relación afectiva con el Mayor "hacía más de tres meses". La planeación del crimen se sustenta en el conocimiento previo que el mayor tenía de los movimientos de la víctima: "Este señor había planeado seguramente con mucha anticipación estos hechos. Él estaba pendiente de cuando ella ingresara porque sabía, interviniendo lo que sea, sabía que ella iba a pasar a recoger a la amiga y aprovechó esta circunstancia". El abogado subraya que Mora no tenía ninguna cita con el Mayor.

Además de la ruptura, la investigación apunta a un patrón de violencia en el agresor. El abogado reveló que buscan establecer si la teniente llegó a saber que el Mayor ya tenía "una anotación en su hoja de vida por similares amenazas que había proferido a su antigua pareja, con quien tiene una menor hija".

Aunque la acción penal culmina con la muerte del presunto autor, la familia se enfocará en cuatro objetivos primordiales para sentar un precedente y obtener justicia para la memoria de la teniente, quien perdió a sus padres hace un buen tiempo también por situaciones violentas.

Responsabilidad del Estado: se cuestionarán los protocolos de seguridad. "Hay una responsabilidad del Estado. Esto es innegable. Algunos protocolos de seguridad no fueron cumplidos al pie de la ley", sostiene el abogado. Responsabilidad civil: "Iremos, no en contra de los herederos (...) pero sí en contra del patrimonio de este mayor que haya dejado... y en contra del reconocimiento de cualquier tipo de honor militar que haya tenido este señor", agregó. Seguridad en estamentos militares: El ataque jurídico también busca la seguridad de otras mujeres que puedan estar en riesgo dentro de la institución. "Así como fue ella, podía haber sido la hija del general, podía haber sido la hija del ministro que está en un estamento militar", explicó el entrevistado.. Homenaje póstumo: El hermano de la víctima ha autorizado destinar parte de los recursos de las acciones judiciales para crear anualmente el "premio nacional María Camila Mora Maecha a la mujer militar en Colombia" como un reconocimiento a las oficiales destacadas de la institución.

