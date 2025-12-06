Video | manotazos y jalones: mujeres protagonizaron riña en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo la primera fecha del Órale Wey Fest, con la participación de Grupo Firme, Gabito Ballesteros, El Mimoso, Yeison Jiménez, Majo Aguilar, entre otros. Durante la noche, se registró un altercado entre varias mujeres que rápidamente captó la atención de los internautas.

En el gran concierto realizado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, una confrontación en medio del público llamó la atención de los asistentes. Los hechos quedaron registrados en un video que se ha viralizado con rapidez.

En el video se observa cómo varias mujeres se agreden con manotazos y jalones de cabello, mientras algunas personas intentan separarlas. No obstante, otros asistentes optaron por grabar el incidente.



El video que circula en redes sociales ha desatado una ola de comentarios y debates sobre la conducta de las involucradas y la necesidad de reforzar la seguridad en este tipo de eventos. Por ahora, se desconoce si hubo o no intervención de las autoridades.



“Qué pena ajena, pero así es que se terminan esos conciertos”, “Cosas que nunca pasan en un evento de techno”, “Esos eventos siempre terminan en pelea”, se lee en algunos de los comentarios entre los internautas.

El incidente se suma a otros episodios de desorden reportados en grandes conciertos del país, lo que ha reavivado la discusión sobre el comportamiento del público y las medidas de seguridad.

#BOGOTÁ. Arañazos de agropecuarios(as) anoche en el estadio en el Campin en el concierto del Grupo Firme. 😬



ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/wNvwi0ElB1 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 6, 2025

Segunda fecha en Bogotá con Grupo Firme

Este sábado 6 de diciembre se realizará la segunda fecha del evento, en la que Grupo Firme interpretará éxitos como ‘Ya Supérame’, ‘En Tu Perra Vida’ y ‘El Tóxico’, en un espectáculo que se extenderá por tres horas.



Recomendaciones para entrar al evento

Según la información que está en la página de TuBoleta, la apertura de puertas será las 3:00 p. m. y la presentación iniciará a eso de las 4:00 p.m. Recuerde que la entrada general estará permitida para mayores de 18 años, aunque la zona de Occidental Norte, destinada a menores, permitirá el acceso desde los 16 años.