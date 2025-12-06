En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video | manotazos y jalones: mujeres protagonizaron riña en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá

Video | manotazos y jalones: mujeres protagonizaron riña en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá

Un altercado entre varias mujeres interrumpió por momentos el evento Órale Wey Fest en Bogotá. Los hechos, grabados por asistentes, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Concierto Grupo Firme en Bogotá
Fuerte riña en concierto de Grupo Firme en Bogotá.
X: @PasaenBogota

Publicidad

Publicidad

Publicidad