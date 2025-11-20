El día, la hora y las localidades donde más roban en Bogotá: pilas para que no dé papaya en Navidad

La Secretaría de Seguridad de Bogotá presentó un balance sobre los patrones de hurto que afectan a la capital. Los datos, recopilados entre enero y septiembre de 2025, permiten comprender mejor cuándo y dónde se deben extremar las precauciones y más para la época navideña y de fin de año. Aunque la ciudad ha logrado reducir algunos delitos graves, el hurto a personas sigue siendo la principal preocupación para las autoridades.



El hurto a personas registró 100.017 víctimas en lo corrido del año, con un aumento del 3% respecto al mismo periodo de 2024. La información proviene del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO).



El momento crítico: días y horas del robo en la calle

Los datos de la Secretaría indican que los robos se concentran hacia el final de la semana laboral y durante la noche. El viernes es, de manera consistente, el día con más denuncias de hurto a personas. Sumando viernes, sábado y domingo, el fin de semana concentra cerca del 44% de todos los hurtos.

En cuanto a los horarios, la noche (entre 6:00 p. m. y 11:59 p. m.) es el rango más peligroso, con el 29,31% de los casos. Le sigue la madrugada (de 12:00 a. m. a 5:59 a. m.) con el 26,72 %.

Más de la mitad de los robos ocurren en la noche y la madrugada, cuando la vigilancia suele ser menor y los ciudadanos regresan a sus hogares o salen de lugares de ocio.



Localidades donde más roban en Bogotá

Del total de hurtos acumulados, la Secretaría de Seguridad identificó tres localidades que lideran en número de víctimas:



Suba (9.505 casos). Engativá (8.915 casos). Kennedy (8.157 casos).

Estas zonas concentran gran población y alta movilidad, lo que explica la incidencia. Sin embargo, cada tipo de hurto presenta dinámicas distintas:



Hurto de automotores: Kennedy registró 460 casos, Puente Aranda reportó 284 y Engativá 272. Se concentra en la noche (37,4%) y los sábados (16,91%).

Hurto de motocicletas: Kennedy lidera con 550 casos. Este delito ocurre principalmente en la noche (48,84%) y los días martes (18,77%).

Hurto a residencias: Mayor riesgo en Suba, con 583 casos, y Engativá, con 509. Se concentra en la madrugada (29,23%) y la mañana (27,04%).

Hurto a comercio: Más frecuente en Usaquén, con 609 casos, y Chapinero, que registró 563, con mayor incidencia en la tarde (33,69%), cuando los negocios están en su pico de actividad.

La Secretaría Distrital de Seguridad insiste en la importancia de usar esta información para fortalecer las medidas de autoprotección, especialmente durante las horas nocturnas y los fines de semana.



La conclusión de la entidad fue que, aunque se han reducido los robos de vehículos y motocicletas, el hurto a personas —que se dispara en la noche y en zonas de alta movilidad— exige una colaboración constante entre ciudadanía y autoridades.



