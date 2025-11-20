En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El día, la hora y las localidades donde más roban en Bogotá: pilas para que no dé papaya en Navidad

El día, la hora y las localidades donde más roban en Bogotá: pilas para que no dé papaya en Navidad

La Secretaría de Seguridad entregó su último informe sobre inseguridad en Bogotá y se evidenció que el robo a personas es el delito que más ha crecido en la ciudad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
El día, la hora y las localidades donde más roban en Bogotá: pilas para que no dé papaya en Navidad
Inseguridad en Bogotá -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad