En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alcaldía de Bogotá dará internet fijo y gratis para 100.000 hogares: requisitos y cómo aplicar

Alcaldía de Bogotá dará internet fijo y gratis para 100.000 hogares: requisitos y cómo aplicar

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, presentó la nueva iniciativa “Conexión Social, Bogotá te conecta” para conectar a miles de hogares con internet fijo de manera gratuita.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Alcaldía de Bogotá dará internet fijo y gratis para 100.000 hogares: requisitos y cómo aplicar
Imagen de referencia de internet dado por el Distrito.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad